Увидим "головотяпство" и на Крымском мосту, – военный эксперт

Чем ближе ВСУ подойдет к южным районам Украины, тем чаще в Крыму будет встречаться разное "головотяпство" и "хлопки". Может задеть и Крымский мост.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, сначала ВСУ освободят материковую часть Украины, а затем уже выгонят захватчиков из временно оккупированного Крыма.

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Коваленко считает, что во время освобождения Крыма будут как дипломатические усилия, так и военные. В частности, последние будут касаться разных военных объектов оккупантов.

"Головотяпство" в Крыму будет продолжаться и дальше

Коваленко отмечает, что временно оккупированный Крым сейчас чрезвычайно милитаризован. С приближением ВСУ на полуострове будет много "головотяпства" на военных объектах российских захватчиков. У украинской армии есть возможность "влиять" на эту временно оккупированную территорию.

Чем больше будем освобождать южные районы страны, тем больше "головотяпства" будет на территории Крыма, – отмечает Коваленко.

По его словам, не исключено, что такие же процессы могут постигнуть и печально известный Крымский мост.

Коваленко о "головотяпстве" в Крыму: смотрите видео

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