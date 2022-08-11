Про це 24 каналу розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, спершу ЗСУ звільнять материкову частину України, а потім вже виженуть загарбників з тимчасово окупованого Криму.
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Коваленко вважає, що під час звільнення Криму будуть як дипломатичні зусилля, так і військові. Зокрема, останні стосуватимуться різних військових об'єктів окупантів.
"Головотяпство" в Криму триватиме й надалі
Коваленко наголошує, що тимчасово окупований Крим зараз надзвичайно мілітаризований. З наближенням ЗСУ на півострові буде багато "головотяпства" на військових об'єктах російських загарбників. Українська армія має можливість "впливати" на цю тимчасово окуповану територію.
Чим більше будемо звільняти південні райони країни, тим більше "головотяпства" буде на території Криму, – наголошує Коваленко.
За його словами, не виключено, що такі ж процеси можуть спіткати і сумнозвісний Кримський міст.
Коваленко про "головотяпство" в Криму: дивіться відео
Вибухи в Новофедорівці в Криму: коротко
- 9 серпня поблизу села Новофедорівка на військовому аеродром "Саки" пролунали кілька потужних вибухів. Окупанти так і не змогли пояснити, що саме сталося. То в них детонували боєприпаси, то порушили техніку безпеки, то це все вийшло, як припустила російська пропагандистка сімоньян, через "головотяпство".
- Цікаво, що російські окупанти не звинувачують Україну у вибухах. Адже це буде свідчення, що їхня ППО – неефективна.
- Наразі відомо про щонайменше 9 знищених літаків внаслідок вибухів в аеродромів. А в російських туристів – серйозна паніка. Вони тікали з півострова, а хтось прям ридав.