Крым – сплошной военный объект, – военный обозреватель о взрывах на оккупированном полуострове

В Крыму 23 июня прогремели взрывы. Россияне заявили, что якобы удары были нанесены ракетами ATACMS по мирному городу. Однако важно понимать, что оккупированный Крым является зоной боевых действий.

Это не тыловая локация и не место, куда можно приезжать на отдых, как продолжают делать россияне. Такое мнение 24 Каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Смотрите также Знаю, что там происходит, – Буданов сказал, верит ли, что Путин ударит ядеркой за потерю Крыма

Действительно ли Украина нанесла удар ракетами ATACMS

По словам Коваленко, оккупанты якобы намеренно разместили большое количество объектов российской военной инфраструктуры рядом с гражданскими. Поэтому даже попытки вражеской ПВО сбить то или иное средство поражения могут иметь негативные последствия. Поскольку хотя бы разгонный блок ракеты противовоздушной обороны должен упасть на землю, а это может быть зона как раз-таки возле людей.

Крым – сплошной военный объект. Это опасная зона,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Пока нет официальных доказательств, которые бы подтвердили использование того или иного средства поражения. Это могли быть и ATACMS, и Storm Shadow, и другие ракеты. Нужно дождаться верификации, чтобы можно было сказать "это разгонный блок от ATACMS", "габариты и контуры Storm Shadow" или "ракета 5V-55 от С-300, которой враг что-то пытался сбить".

Если предположить, что Силы обороны ударили ракетами ATACMS днем по военным объектам в Крыму, хотя ранее пуски происходили исключительно ночью, это свидетельствует об оценке рисков. Стало понятно, что результативность применения не уменьшается от выбранного времени в сутках.

"Итак, крымская ПВО российских оккупантов, которая там расположена, значительно уменьшила свою эффективность противодействия таким ударам. Поэтому днем или ночью – это не играет какой-то большой роли для эффективности ударов со стороны Сил обороны Украины", – констатировал военно-политический обозреватель.

Что известно о "хлопке" в Крыму