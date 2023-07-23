Пусть учатся произносить "хлопок", – Гуменюк посоветовала оккупантам в Крыму приготовиться к сюрпризам

Поселок Октябрьское в Красногвардейском районе Крыма 22 июля посетил "хлопок", а накануне громко было на Старокрымском полигоне. Оккупанты очень нервничают из-за взрывов на полуострове, но дальше их ждет еще много сюрпризов.

Поскольку Вооруженные Силы Украины могут хорошо держать интригу. Об этом 24 каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Больше об этом В Крыму жаркий сезон "хлопка": хронология самых громких взрывов

Оккупантам следует приготовиться

Кроме того, факт того, что оккупанты обескуражены из-за взрывов на оккупированном украинском полуострове, только упрощает приход "хлопка" в Крым.

Поэтому пусть (россияне – 24 Канал) учатся произносить "хлопок" со страхом,

– подчеркнула руководительница объединенного пресс-центра ОК "Юг".

Пока же для захватчиков раздаются "громкие аплодисменты", которые не заканчиваются несколько дней. Это полностью вписывается в логику и законы ведения войны. Все, что враг может подтянуть и использовать в войне является нашими легитимными целями и ВСУ имеют право уничтожать, поскольку освобождают наши земли.

В Крыму сезон "хлопка": последние новости

Ночью на 19 июля было громко на Старокрымском полигоне. В результате началась детонация боеприпасов, которая до сих пор продолжается.