Россияне не могут защитить Крым, — Чубаров о последствиях "хлопков" на полуострове

3 августа 2023, 17:25
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Рефат Чубаров

Июль в Крыму оказался удивительно "горячим". Удары по полуострову становятся последовательными и имеют все более значительные последствия для военных.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что последствия повреждение Керчинского моста в прошлом месяце значительно ухудшило логистические возможности оккупантов. В общем, взрывы в Крыму имеют не только стратегическое значение.

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Удары по Крымскому мосту обессиливают россиян

По словам Чубарова, повреждение моста – это очень существенные последствия "хлопка". Теперь российская армия испытывает значительные трудности в перемещении различных военных грузов, боеприпасов.

Эти два подрыва, которым подвергся мост, очень важны с точки зрения изнурения оккупантов, уменьшения их потенциала в оккупированном Крыму,
– сказал он.

Также свое влияние оказывает уничтожение очень мощных складов, своеобразных хабов. Например, в Кировском районе 19 июля детонация длилась более двух суток. Рефат Чубаров рассказал, что, несмотря на то, что склад был расположен довольно далеко от заметных коммуникаций, скрыть его не удалось.

А затем такие же склады были уничтожены в Джанкойском районе, в поселке Вольное, нефтехранилище в поселке Октябрьское.

Россияне осознают, что не могут защитить Крым

Удары по полуострову оказывают существенное влияние на боевой дух российской армии. По словам Чубарова, в России были уверены, что никто не сможет посягнуть на Крым, однако, когда это случилось, они осознали, что не смогут защищать полуостров.

Это осознание тоже многого стоит
– добавил Рефат Чубаров.

К тому же, нужно учесть еще и настроения обычных людей, сотен тысяч жителей Крыма. На территории находятся и крымские татары, и этнические украинцы, остающиеся верными украинскому государству. Чубаров убежден, что каждый из таких ударов повышает их дух и укрепляет ожидания освобождения Крыма.

Недавно в Крыму тоже раздавались взрывы

  • Крымские телеграм-каналы 2 августа сообщили о взрыве в Симферопольском районе. Известно, что взрыв прогремел в Гвардейском, где расположена авиабаза. Кроме этого, оккупанты в очередной раз перекрыли движение по Крымскому мосту.
  • В оккупированном Севастополе 1 августа произошел взрыв. Очевидцы сообщали, что "гриб" из дыма виден даже в центре города. Впоследствии стало известно, что взрыв произошел где-то рядом с теплоэлектростанцией. В сети пишут, что прилет случился вблизи города Балаклава, где находится одна из крупных баз Военно-морского флота России.
  • Крайне беспокойным стал вечер 31 июля для оккупантов в Крыму. Так, в Симферополе раздались более 8 взрывов. В сети паникуют, а захватчики придумывают очередное несуразное оправдание. В этот раз выделился советник российского "главы" Крыма Олег Крючков. По его словам, "сообщение некоторых каналов якобы о звуках взрывов в Симферополе – это украинский вброс".
  • В то же время в ГУР отмечают, что количество взрывов на Крымском мосту будет расти. В разведке подчеркнули, что, в конце концов, у русских нет другого выбора, как его демонтировать.

Автор: Северин Трач