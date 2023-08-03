Россияне не могут защитить Крым, — Чубаров о последствиях "хлопков" на полуострове
Источник:Рефат Чубаров
Июль в Крыму оказался удивительно "горячим". Удары по полуострову становятся последовательными и имеют все более значительные последствия для военных.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что последствия повреждение Керчинского моста в прошлом месяце значительно ухудшило логистические возможности оккупантов. В общем, взрывы в Крыму имеют не только стратегическое значение.
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Удары по Крымскому мосту обессиливают россиян
По словам Чубарова, повреждение моста – это очень существенные последствия "хлопка". Теперь российская армия испытывает значительные трудности в перемещении различных военных грузов, боеприпасов.
Эти два подрыва, которым подвергся мост, очень важны с точки зрения изнурения оккупантов, уменьшения их потенциала в оккупированном Крыму,
– сказал он.
Также свое влияние оказывает уничтожение очень мощных складов, своеобразных хабов. Например, в Кировском районе 19 июля детонация длилась более двух суток. Рефат Чубаров рассказал, что, несмотря на то, что склад был расположен довольно далеко от заметных коммуникаций, скрыть его не удалось.
А затем такие же склады были уничтожены в Джанкойском районе, в поселке Вольное, нефтехранилище в поселке Октябрьское.
Россияне осознают, что не могут защитить Крым
Удары по полуострову оказывают существенное влияние на боевой дух российской армии. По словам Чубарова, в России были уверены, что никто не сможет посягнуть на Крым, однако, когда это случилось, они осознали, что не смогут защищать полуостров.
Это осознание тоже многого стоит
– добавил Рефат Чубаров.
К тому же, нужно учесть еще и настроения обычных людей, сотен тысяч жителей Крыма. На территории находятся и крымские татары, и этнические украинцы, остающиеся верными украинскому государству. Чубаров убежден, что каждый из таких ударов повышает их дух и укрепляет ожидания освобождения Крыма.
Недавно в Крыму тоже раздавались взрывы
- Крымские телеграм-каналы 2 августа сообщили о взрыве в Симферопольском районе. Известно, что взрыв прогремел в Гвардейском, где расположена авиабаза. Кроме этого, оккупанты в очередной раз перекрыли движение по Крымскому мосту.
- В оккупированном Севастополе 1 августа произошел взрыв. Очевидцы сообщали, что "гриб" из дыма виден даже в центре города. Впоследствии стало известно, что взрыв произошел где-то рядом с теплоэлектростанцией. В сети пишут, что прилет случился вблизи города Балаклава, где находится одна из крупных баз Военно-морского флота России.
- Крайне беспокойным стал вечер 31 июля для оккупантов в Крыму. Так, в Симферополе раздались более 8 взрывов. В сети паникуют, а захватчики придумывают очередное несуразное оправдание. В этот раз выделился советник российского "главы" Крыма Олег Крючков. По его словам, "сообщение некоторых каналов якобы о звуках взрывов в Симферополе – это украинский вброс".
- В то же время в ГУР отмечают, что количество взрывов на Крымском мосту будет расти. В разведке подчеркнули, что, в конце концов, у русских нет другого выбора, как его демонтировать.