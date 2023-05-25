"Атеш" – это даже не 50% от всех действующих в Крыму партизан – военный ВСУ

Во временно оккупированном Крыму работает значительное количество партизан, которое помогает Украине. Тамошнее движение очень массовое и разнообразное.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и крымский активист Василий Самойлов. По его словам, крымские партизаны активно работают. Местные жители много помогают Украине.

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Тамошнее партизанское движение чрезвычайно массовое. Там работают как организованные группы типа "Атеш", так и небольшие автономные группы по пару людей.

Это как организованные движения, так и очень маленькие группы по несколько человек. Они даже особенно между собой связь не поддерживают, но знают, что и когда делать. В течение последнего года это движение сильно развилось,

– рассказал Самойлов.

Партизанское движение в Крыму зародилось еще в 2014 году. До полномасштабного вторжения был определенный спад, но сейчас оно снова активно работает. Главная задача – сбор и передача информации. Однако постепенно местные группы переходят к более радикальным действиям.

В Украине объявили о создании Корпуса морской пехоты . Это решение свидетельствует о расширении деятельности морских пехотинцев, что усилит обороноспособность государства.

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Некоторые проукраинские жители Крыма обижались на Украину

Как отметил Самойлов, некоторое количество проукраинских жителей Крыма в свое время имело определенную обиду на Украину и ощущение, что Киев их бросил. Они видели тотальное предательство среди других жителей на полуострове и некоторое бездействие власти в 2014-м.

Они видели, как украинские госслужащие поднимают российские флаги; как 99% штата МВД перешло на сторону России. Как около 60% военных изменили присяге. Поэтому у некоторых проукраинских жителей Крыма сложился стереотип, что "Украина нас кинула",

– рассказал Самойлов.

Однако такие люди ненавидят Россию и готовы делать все, чтобы оккупанты покинули полуостров.

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