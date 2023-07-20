В Крыму до сих пор детонирует склад россиян: появились спутниковые фото последствий взрывов
На военном полигоне россиян в оккупированном Крыму продолжается детонация боеприпасов. "Хлопок" на полигоне произошел еще ночью 19 июля, поэтому детонация продолжается более суток.
Так называемое "МЧС Крыма" сообщает, что ситуация на военном полигоне в Кировском районе Крыма якобы "стабилизируется", пишет 24 Канал. Хотя детонация продолжается с ночи 19 июля, оккупанты говорят, что уже чувствуется "существенное снижение частоты детонации".
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Полигон оккупантов в Крыму был взорван мощным взрывом
В то же время профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве показал, как выглядят последствия взрывов на полигоне в оккупированном Крыму. Он опубликовал спутниковые фото.
Для сравнения Ватанаве взял два снимка, один из которых сделали 13 июля, другой – 19 июля после взрывов.
Полигон оккупантов 13 и 19 июля / Фото Хиденори Ватанаве
"Российский склад боеприпасов возле села Кринички в Крыму. Он был взорван мощным взрывом", – говорится в сообщении.
На полигоне россиян в оккупированном Крыму произошел "хлопок"
- Ночью 19 июля на полигоне россиян в оккупированном Старом Крыму прогремели мощные взрывы. Партизанское движение "Атеш" заявило, что в результате взрывов был уничтожен склад боеприпасов россиян.
- В то же время "Атеш" заявил, что не причастен к "хлопку" в Старом Крыму. Из-за детонации оккупантам пришлось эвакуировать больше 2 тысяч человек.
- На военном полигоне якобы было зафиксировано три прилета. В результате "хлопка" якобы есть погибшие и много раненых оккупантов.
- Любопытно, что в Кремле пытаются скрыть реальную ситуацию на полигоне. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путину якобы доложили о пожаре на полигоне, а не детонации.
- Пока не известно, как именно атаковали военный объект россиян. В то же время пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат, комментируя то, чем могли атаковать полигон, сказал, что главное не качество оружия, а умение его правильно использовать.