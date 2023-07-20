В Крыму до сих пор детонирует склад россиян: появились спутниковые фото последствий взрывов

На военном полигоне россиян в оккупированном Крыму продолжается детонация боеприпасов. "Хлопок" на полигоне произошел еще ночью 19 июля, поэтому детонация продолжается более суток.

Так называемое "МЧС Крыма" сообщает, что ситуация на военном полигоне в Кировском районе Крыма якобы "стабилизируется", пишет 24 Канал. Хотя детонация продолжается с ночи 19 июля, оккупанты говорят, что уже чувствуется "существенное снижение частоты детонации".

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Полигон оккупантов в Крыму был взорван мощным взрывом

В то же время профессор Токийского университета Хиденори Ватанаве показал, как выглядят последствия взрывов на полигоне в оккупированном Крыму. Он опубликовал спутниковые фото.

Для сравнения Ватанаве взял два снимка, один из которых сделали 13 июля, другой – 19 июля после взрывов.

Полигон оккупантов 13 и 19 июля / Фото Хиденори Ватанаве

"Российский склад боеприпасов возле села Кринички в Крыму. Он был взорван мощным взрывом", – говорится в сообщении.

На полигоне россиян в оккупированном Крыму произошел "хлопок"