Оккупанты жалуются из-за атаки дронов: в Луганске слышали мощные взрывы
7 июня 2024, 02:45Читати новину українською
Взрывы не дают спокойно спать оккупантам на украинских территориях. В частности, было громко в Луганске.
Поздно вечером, 6 июня, телеграм-паблики начали писать о серии мощных взрывов во временно подконтрольном захватчикам Луганске. Об этом информирует 24 Канал.
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Взрывы в Луганске
Как отмечают вражеские информационные ресурсы, именно беспилотники атаковали город Луганск. В то же время оккупанты поспешили отметить, что "работает противовоздушная оборона".
Собственно, было слышно два мощных взрыва. Россияне уверяют, что системы ПВО сбили якобы два беспилотных летательных аппарата. Это подтвердил так называемый пресс-секретарь главаря квазиреспублики.
Проблемы россиян
- Потери российского флота в Черном море. Российский флот недавно понес очередные потери в Черном море, когда украинские морские дроны успешно атаковали рейдовый буксир. Атака произошла на озере Панское, где ранее россияне уже потеряли катера "Тунец" и "Мангуст". Аналитики подчеркивают, что атака заслуживает внимания из-за эффективного преодоления боновых заграждений, что может свидетельствовать о новом уровне украинских возможностей в ведении морской войны.
- Защитные меры оккупантов в Крыму. Согласно отчетам, российские оккупанты начали строить заграждения в Крыму для сокрытия своих ПВО систем. Это стало реакцией на эффективные удары ВСУ, которые уничтожили несколько объектов противовоздушной обороны. Местные жители, которые делятся информацией о расположении военной техники, играют ключевую роль в этих успехах. Оккупанты планируют увеличить количество заграждений, что свидетельствует о росте их уязвимости и эффективности украинской разведки.
- Устойчивость и потери врага. Украинские защитники продолжают мужественно противостоять агрессору, обеспечивая значительные потери в рядах врага. По последним данным, общие потери российской армии превысили полмиллиона человек, а также тысячи единиц техники, в частности речь идет о танках, бронемашины, артиллерию и РСЗО. Эти цифры свидетельствуют о высокой эффективности украинских Вооруженных Сил и их способность наносить существенные удары по вражеским силам, несмотря на интенсивные бои.
- Следует вспомнить, что 5 июня россияне недосчитались двух ракетных комплексов "Панцирь", ведь их успешно ликвидировали Силы обороны Украины. Собственно, начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук констатировал, что российские войска потеряли 2 "Панциря" на Юге. Кроме того, поражения потерпел командный пункт и пункт управления дронами врага.