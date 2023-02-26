Подняли вертолет, по квартирам ходит ОМОН: у Лукашенко паника из-за взрывов на "Мачулищах"

26 февраля 2023, 18:36
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На территории авиабазы вблизи поселка Мачулищи в Беларуси прогремели взрывы. Силовики Лукашенко начали проверять автомобили на улицах населенного пункта и принимать другие меры для "усиления безопасности".

Заметим, что о "хлопке" на этом аэродроме стало известно утром 26 февраля. Местные чаты, очевидно, спустя некоторое время взорвались от сообщений о случившемся. Однако впоследствии их почистили модераторы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ.

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Чистки в беседах и патруль на улицах

Кроме удаления всех сообщений о взрывах, граждане Беларуси заметили, что силовиков Лукашенко больше появилось на улицах.

Представители Дорожной автомобильной инспекции и Внутренних войск с оружием и в бронежилетах проверяют авто жителей Мачулищ. Неизвестно точно, что они хотят найти, однако смотрят, в частности, на водительские документы.

Проверка автомобилей продолжается, машины проверяют уже избирательно, смотрят водительские права, багажники, в некоторых случаях и мобильные телефоны,
– пишут СМИ.

В то же время, они отмечают, что есть уже сообщения о том, что ОМОН в полном снаряжении наведывается в квартиры белорусов. Также известно, что окрестности Мачулищ в течение 1,5 часа патрулировал вертолет 26 февраля.

Удаление сообщений о взрывах в чате Мачулищи / Скриншоты из белорусских телеграм-каналов

Сигнал для Лукашенко

  • Следует сказать, что после этих взрывов в Мачулищах появилось сообщение о том, что был поврежден один из военно-транспортных самолетов России.
  • Очевидно, этот "хлопок" является определенным сигналом для президента Беларуси Лукашенко, который продолжает помогать вести Кремлю войну против Украины и думает, что это не будет иметь никаких последствий.
  • Заметим, что значительная часть сигналов тревоги, которые звучали за последние месяцы, была связана с тем, что оккупанты поднимали в небо авиацию именно из этого аэродрома в Мачулищах.
  • Вероятно, у "бавовнятка" не было больше сил это терпеть, поэтому оно решило прийти со взрывами.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак