Первое задержание после "хлопка" в Мачулищах: полиция Лукашенко схватила женщину

На территории белорусского аэродрома "Мачулищи" на днях прогремели мощные взрывы, в результате которых был поврежден российский самолет. Потом появилась информация о том, что правоохранители диктатора Лукашенко задержали женщину.

Отметим, что соответствующее сообщение о задержании Кристины Максименко после визита "хлопка" в Мачулищи опубликовали правозащитные организации. Также вспомним, что пострадал в результате атаки двумя беспилотниками именно самолет ДРЛС А-50 вражеского государства.

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Когда задержали женщину и что об этом известно

Следует сказать, что силовики заключили под стражу Максименко еще вечером 26 февраля. Очевидно, у Лукашенко началась настоящая истерика после взрывов на аэродроме, поэтому он велел поймать причастных.

Причины задержания женщины и ее местонахождение пока неизвестны,

– говорится в сообщении центра "Вясна".

В то же время вспомним, что 26 февраля были сообщения в телеграм-каналах о том, что вооруженные бойцы ОМОНа Беларуси обходили жилье жителей Мачулищ, проверяя их. Кроме того, в городе после "хлопка" якобы в целях безопасности на улицах появилось больше представителей Дорожной автомобильной инспекции, которая останавливала машины и просматривала документы водителей.

Дошло даже до того, что модераторы чатов в мессенджерах начали удалять сообщения с упоминаниями об этих взрывах на авиабазе.

Взрывы на аэродроме Беларуси: кто взял ответственность

Активисты сообщили, что ответственность за этот инцидент взяли на себя белорусские партизаны. Вероятно, именно благодаря им был поврежден самолет ДРЛС А-50 ПКС России. А именно – его переднюю и центральную части, авионику и радиолокационную антенну.

Заметим, что его стоимость эксперты оценивают примерно в 330 миллионов долларов. То есть нанесенный ущерб чрезвычайно существен для Минска и Москвы.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан предположил, что это работа украинских диверсионно-разведывательных групп, хотя и версию о причастности к этому белорусских партизан он не опроверг.