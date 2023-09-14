В Мариуполе есть 2 вида взрывов, – Андрющенко объяснил, по чему работает российская ПВО

Во временно оккупированном Мариуполе сейчас очень часто становится громко. В городе уже выделяют 2 вида взрывов, но на один из них уже совсем не обращают внимания.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко озвучил 24 каналу, что в оккупированном городе слышны взрывы из большого количества российских полигонов, а также слышна работа ПВО. Кроме того, Мариуполь регулярно посещает "хлопок" не только с неба, но и с земли.

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Различные виды взрывов в Мариуполе

Андрющенко рассказал, что в городе различают 2 вида взрывов:

Взрывы на российских полигонах. Их возле Мариуполя, в частности в Мангуше, очень много. В частности, оккупанты оттуда постоянно едут на фронт. Туда ввезли новую порцию на подготовку. Однако об этих взрывах уже не рассказывают, потому что они постоянны.

Взрывы от работы ПВО. К тому же российская ПВО работает не по целям, которые летят на Мариуполь, а просто пролетают мимо. В частности, это что-то на Ростов и т.д.

Это в любом случае "предхлопок", но это не то, что должно попасть условно в Мангушский район, и его сбили или не сбили. Это мы наблюдаем,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

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Оккупанты ждут приближения фронта

По его словам, оккупанты строят фортификационные сооружения вокруг Мариуполя. Они ждут, что фронт приблизится сюда. С этим связаны "эвакуации" из границ Донецкой и Запорожской областей. То есть они снова вывозят наших людей, похищают наших детей.

"Они боятся, что ВСУ будут приближаться не к Мариуполю, а будут перерезать трассу по линии Мангуша между Новоазовском и Крымом, которая является основной логистической артерией россиян ныне. Поэтому так сильно укрепляют Никольское, поэтому появилось большее количество ПВО", – заметил Андрющенко.

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