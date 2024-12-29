Объектов для поражения хватает: Андрющенко рассказал, что могли атаковать вблизи Мариуполя

На оккупированной Донетчине 29 декабря произошла атака "обломков" в треугольнике Мангуш – Мариуполь – трасса Никольское. По свидетельствам местных жителей, был слышен характерный гул, похожий на тот, которій издают ракеты или реактивные дроны.

Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что происходит атака Ростовской области. Также 23 декабря в этом российском регионе прозвучали 9 взрывов. Вероятной целью ударов был аэродром Миллерово.

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Еще будут новости о "работе ПВО"

Андрющенко отметил, что уже есть подтверждение поражения в городе Сальск Ростовской области, где был сбит как минимум один БПЛА, а его обломки упали на территории локомотивного депо.

Все это движется через Мариуполь и район, поэтому, возможно, здесь была работа ПВО. Похоже на то, что это был прилет – наш дрон или ракета, которые туда "пожаловали". Наши люди пытаются это выяснить,

– подчеркнул он.

Однозначно, по его словам, это произошло не на территории Мариуполя, а за городом. Учитывая, где и как фиксировали и какой гул стоял, в треугольнике Мангуш – Мариуполь – трасса Никольское есть много объектов, по которым может прилететь.

Здесь базирование оккупантов, расположение ПВО и РЛС России. Мест для потенциального поражения хватает. Надеюсь, что это одно из них. В ближайшее время узнаем, что произошло. Мы уверены, что это не последняя работа ПВО в нашей зоне контроля,

– пояснил руководитель "Центра изучения оккупации".

Речь идет о Мариупольском и Бердянском районах. Учитывая то, что с утра 29 декабря и в течение дня продолжалась активная атака дронами как минимум через Ростовскую область, а может и вглубь территории России, то, по его словам, еще будут новости о "работе ПВО" в Мариуполе, Бердянске и в российских регионах.

"Сейчас можно предположить, что это были украинские дроны самолетного типа. Также возможно летели и ракеты, потому что в последнее время украинские силы осуществляют комбинированные атаки – по Ростовской и Орловской областях", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Что известно об атаке по Ростовской области