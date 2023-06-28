Ночью в Мелитополе раздалась серия громких взрывов: говорят о детонации вражеского боекомплекта

Ночью 28 июня во временно оккупированном Мелитополе раздались мощные взрывы. Предварительно, произошла детонация вражеского боекомплекта.

Громких взрывов было несколько. Пока неизвестно о жертвах и раненых среди российских захватчиков.

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Ночные взрывы в Мелитополе

Как стало известно, в ночь на 28 июня в Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Предварительно известно о прилетах по российским оккупантам и детонации вражеского боекомплекта.

Отмечается, что над Мелитополем также работала российская ПВО, но, судя по всему, безрезультатно.

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