Возле аэродрома в оккупированном Мелитополе раздались громкие взрывы: небо затянуло дымом

О мощном "хлопке" в захваченном врагом городе рассказал мэр Иван Федоров. Он также показал кадры, на которых видно густой дым, поднимающийся в небо.

Днем 25 мая в Мелитополе было видно сильный дым в районе захваченного оккупантами аэродрома. Об этом городской глава написал в своем телеграм-канале.

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Что известно о взрыве возле аэродрома Мелитополя

По словам Федорова, возле аэродрома были слышны глухие взрывы.

Оккупанты Мелитополя обильно курят в районе захваченного аэродрома,

– написал он.

Мэр добавил, что выясняет, что там произошло. Также он поделился фотографией. На ней можно увидеть сильный дым над деревьями.



Дым в Мелитополе / Фото с блога Ивана Федорова

Блогер и активист Сергей Стерненко в своем блоге предположил, что в Мелитополе "прожаривают" россиян. А издание "РИА-Мелитополь" опубликовало фото с места событий и предложило другую версию.

По предварительным данным журналистов, захватчики могли устроить контролируемый подрыв. СМИ тоже заявило, что инцидент произошел возле аэродрома.



Взрывы возле аэродрома / Фото "РИА-Мелитополь"



Сильное задымление за полем / Фото "РИА-Мелитополь"

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