Война должна прийти в Россию путем последствий: какой эффект имеет очередная атака дронов на Москву

Атака на Москву, состоявшаяся в ночь на 24 июля, имела больше психологический эффект, чем военный. Столица России будет оставаться отстраненной от войны, пока не испытает действительно сокрушительных ударов.

Об этом 24 Каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Для такого эффекта необходимо, чтобы дроны попадали в цель, наносили серьезные повреждения административным зданиям.

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"Пока в прифронтовых городах могут взрываться снаряды и гибнуть люди, Москве все равно, как и любому другому городу, к которому это не относится. Для необходимого эффекта дроны должны долетать до цели, а война должна прийти путем последствий, а не предпосылок", – отметил правозащитник.

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В Москве все стабильно

Сохранение покоя и стабильности в Москве и Санкт-Петербурге является основополагающим принципом Владимира Путина в войне с Украиной. То есть война может происходить где-то далеко, в Киеве или Одессе, но ни в коем случае не в России – именно так это позиционируется в Кремле.

"Они пытаются сейчас показать, мол, "мы можем обстреливать и убивать, а нам ничего за это не будет". Поэтому война никогда не закончится, если не будет страха ответных действий, которые могут задеть Москву", – подчеркнул Марк Фейгин.

Атака беспилотниками на Москву 24 июля