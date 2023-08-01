В бизнес-центре Москвы может быть несколько легальных целей: оперативная сводка от Свитана

Беспилотники нанесли очередной удар по столице России, атаковав бизнес-центр "Москва-Сити". Вероятно, что в этом здании находятся не только офисы трех министерств, но могут быть несколько этажей легальных военных объектов.

Об этом в своей ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он предполагает, что в "Москва-Сити", куда попал один дрон, находятся не только офисы трех российских министерств.

Читайте также Это не просто месть: аналитики объяснили, как атаки на Москву влияют на ход войны

Последствия атаки дронов на Москву

Свитан считает, что, поскольку произошла повторная успешная атака на столицу страны-агрессора, предположительно, что в "Москва-Сити" находятся не только офисы трех российских министерств. Так, под вывеской минцифры иногда находятся штабы хакерских групп.

Здесь могут быть несколько этажей легальных военных объектов, поскольку они работают против нашей страны, выполняя определенные боевые задания,

– заметил полковник запаса.

То есть, заметил он, это легальные цели. А то, что беспилотники проходят в это здание, свидетельствует, что у россиян абсолютно дырявая ПВО. К тому же, вероятнее всего, они следуют примерно по тому же маршруту. Их снова засекли примерно под Калугой, а затем ближе к Москве.

Украина не подтверждает причастность к атаке дронов на Москву.

Он предполагает, что россияне не могут ничего сделать, поскольку им не хватает зенитных ракетных комплексов. А работать в самой Москве – это нанести сооружениям еще больший вред, чем может причинить беспилотник.

По мнению Свитана, дрон идет непосредственно под прямым управлением, поскольку попадает чуть ли не на этаж туда, куда нужно. По всей вероятности, на него не влияют системы радиоэлектронной борьбы.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Удары по Чонгарскому мосту

Свитан подчеркнул, что очень важно, что удар был именно по железнодорожному мосту, поскольку основная часть военных грузов шла по железной дороге. Показательно то, что удар ракетой был по железнодорожной развязке перед Чонгарским мостом, в результате чего разрушены и одна, и другая колеи.

По его словам, это свидетельствует о том, что английские ракеты Storm Shadow – реально высокоточное оружие, там есть отклонение в полметра. Следовательно, одной ракетой повреждены сразу две ветви, которые врагу будет очень сложно ремонтировать.

Придется перелаживать сам мост. То есть это долго – это несколько недель, а то и месяцев, в зависимости от сложности восстановления,

– объяснил полковник запаса.

Военный эксперт добавил, что под ударом должен быть и Чонгарский, и Крымский мосты, а также съезды и выезды на него. Кроме того, должен быть нанесен удар также и по Таганрогскому мосту.