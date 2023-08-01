Про це у своєму щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він припускає, що у "Москва-Сіті", куди влучив один дрон, розташовані не лише офіси трьох російських міністерств.

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Наслідки атаки дронів на Москву

Світан вважає, що, оскільки відбулася повторна успішна атака на столицю країни-агресорки, ймовірно, що у "Москва-Сіті" розташовані не лише офіси трьох російських міністерств. Так, під вивіскою мінцифри іноді перебувають штаби хакерських груп.

Тут можуть бути декілька поверхів легальних військових об'єктів, оскільки вони працюють проти нашої країни, виконуючи певні бойові завдання,

– зауважив полковник запасу.

Тобто, зауважив він, це легальні цілі. А те, що безпілотники проходять до цієї будівлі, свідчить, що у росіян абсолютно дірява ППО. До того ж, найімовірніше, вони прямують приблизно за тим самим маршрутом. Їх знову засікли приблизно під Калугою, а потім ближче до Москви.

Важливо! Україна не підтверджує причетність до атаки дронів на Москву.

Він припускає, що росіяни не можуть нічого вдіяти, оскільки їм не вистачає зенітних ракетних комплексів. А працювати у самій Москві – це завдати спорудам ще більшою шкоди, ніж може заподіяти безпілотник.

На думку Світана, дрон йде конкретно під прямим управлінням, оскільки влучає мало не до поверху туди, куди потрібно. Ймовірно, на нього не впливають системи радіоелектронної боротьби.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Удари по Чонгарському мосту

Світан наголосив, що дуже важливо, що удар був саме по залізничному мосту, оскільки основна частина військових вантажів йшла залізницею. Показово те, що удар ракетою був по залізничній розв'язці перед Чонгарським мостом, унаслідок чого зруйновані і одна, й інша колії.

За його словами, це свідчить про те, що англійські ракети Storm Shadow – реально високоточна зброя, там є відхилення у пів метра. Тож, однією ракетою пошкоджено одразу дві гілки, які ворогу буде дуже складно ремонтувати.

Доведеться перекладати сам міст. Тобто це довго – це декілька тижнів, а то й місяців, залежно від складності відновлення,

– пояснив полковник запасу.

Військовий експерт додав, що загалом під ударом має бути і Чонгарський, і Кримський мости, а також з'їзди та виїзди на нього. Крім того, має бути завдано удару також і по Таганрозькому мосту.