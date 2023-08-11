Москва катастрофически не защищена: решится ли Путин перебросить ПВО с фронта

Сезон "хлопка" в России продолжается. В РосСМИ уже подсчитали, что со времени "атаки беспилотников" на Кремль 3 мая и сегодня по Москве и Московскому региону прилетели по меньшей мере 32 беспилотника.

Учитывая ежедневные атаки, Владимир Путин мог бы забрать ПВО с фронта, чтобы усилить его в российских городах. В эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, решится ли диктатор на такое решение.

Читайте на тему Количество и эффективность будет увеличиваться, – ОП о взрывах в России

Выбор Путина

В Главном управлении разведки заметили, что теперь перед Владимиром Путиным стоит дилемма: либо вернуть средства противовоздушной и противоракетной обороны и войска домой, либо притворяться "что все идет по плану".

Путин не выберет ничего. Он будет действовать по этому сценарию, потому что не способен на повороты. Я не верю, что он способен перевернуть историю,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Более того, для сохранения власти российскому диктатору следовало бы вывести войска из Украины и проводить новые "парады победы". Россияне очень бы радовались такому развитию событий и "съели" все, что им рассказывает пропаганда.

Сомнений нет – российские власти и пропагандисты придумали бы невероятную историю о "достижении всех целей" так называемой "СВО". Убедили бы общество, что точно денацифицировали и демилитаризовали Украину.

Однако Путин, по всей вероятности, не захочет отступать сейчас. Впрочем, ему придется сделать это принудительно.

Михаил Шейтельман о том, заберет ли Путин ПВО с фронта: смотрите видео

Взрывы в России: последние новости