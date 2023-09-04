В декабре "Энгельс" и "Дягилево" атаковали советские "Стрижи": в разведке раскрыли детали

В декабре 2022 года российские военные аэродромы оказались под атакой. Речь идет об "Энгельсе" и "Дягилево", где располагались истребители, которые Россия использовала для ракетных атак по Украине.

В фильме "Сбитые летчики России" разведка раскрыла детали, как были атакованы российские военные авиабазы. Оказывается, уничтожили российские бомбардировщики дроны советского производства.

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Как разведка улучшила советские "Стрижи"

Поразить российские самолеты, когда они приближают к пусковым рубежам и производят запуски ракет, – невозможно. Кирилл Буданов подчеркнул, что в настоящее время уничтожить вражеские ракетоносители в воздухе невозможно.

Охота в воздухе за этими ракетоносителями по состоянию на данный момент невозможна, к сожалению. Потому что, как я говорил, они производят пуски из районов, которые находятся до цели, обычно, в тысячи и более километров,

– объяснил Буданов.

Однако поразить наземные цели вполне возможно. Так, ночью 5 декабря 2022 года на аэродроме "Дягилево" в Рязанской области, расположенном в 500 километрах от границы с Украиной, раздались взрывы. Как стало известно впоследствии, во время атаки поразили Ту-95 да Ту-22М3, грузовик, а также личный состав – 6 человек погибли, 11 получили ранения. Через несколько часов взрывы прогремели и на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области. Там были повреждены 2 самолета Ту-95.

В разведке рассказали, что для атаки на российские военные аэродромы использовали старые дроны советского производства Ту-141 "Стриж". Единственное, что военные модернизировали их и установили взрывчатку. Благодаря этому во время спецоперации удалось повредить сразу несколько бомбардировщиков.

Эти бомбардировщики Россия и сейчас использует для обстрелов и ракетных ударов по Украине.

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