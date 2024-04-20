Под Днепром из-за обломков сбитой ракеты вспыхнул пожар
Россияне ударили по Новомосковскому району ракетой. Местные власти рассказали о последствиях вражеской атаки.
Утром на Днепропетровщине объявляли воздушную тревогу, связанную с активностью тактической авиации. Впоследствии военные также предупредили о движении управляемой ракеты в направлении Днепра.
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Работа ПВО
Как стало известно позже, силам ПВО удалось сбить ракету Х-59. Ее уничтожили в Новомосковском районе военные из ПвК "Восток". Впрочем, к сожалению, произошло падение обломков. Они вызвали пожар в заброшенной хозяйственной постройке. Пострадавших среди людей нет.
Также повреждения получили частный дом и два автомобиля.
Следует заметить, что под вражеским огнем ночью и вечером находились и другие районы области. В частности, оккупанты били по Никопольскому району с беспилотников и артиллерии. Россияне также ударили по райцентру и Марганецкой громаде.
По Зеленодольской общине Криворожского района враг запустил дрон-камикадзе. Там возник пожар в частном секторе. К счастью, чрезвычайники укротили огонь.
Еще одну вражескую цель ПВО уничтожили над Криворожским районом ночью – приземлили разведывательный дрон.
Атака на Днепропетровскую область / Фото ОВА
Враг атаковал промышленность Запорожья
Утром противник бил также и по Запорожью. Незадолго до 5 утра в городе прогремело два взрыва. Оккупанты ударили по промышленной инфраструктуре города.
Также громко было и на Одесской области. Сначала Силы обороны Юга предупреждали о боевой работе ПВО по управляемой ракете. А впоследствии областной центр, вероятно, потерпел удар баллистикой.
Смертельный удар по Днепру и области: что известно
- В ночь на 19 апреля оккупанты массированно атаковали Украину. Наибольшее количество целей враг выпустил по Днепропетровщине.
- Так, в Днепре противник попал в пятиэтажку. Также он уничтожил несколько десятков домов в области.
- В Синельниково захватчики убили целую семью: маму, бабушку, 14-летнюю девочку и 8-летнего мальчика. Еще 6-летний мальчик выжил. Он остался сиротой.
- Всего 8 человек погибли, более 30 ранены.