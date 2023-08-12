В Крыму массово сливают данные о расположении ПВО россиян: фото и видео вражеских систем

В оккупированном Крыму в субботу, 12 августа, активно работает враждебная ПВО из-за неизвестных целей в небе. В сети уже опубликовали место, где расположена одна из пусковых установок оккупантов.

Российскую установку, очевидно предназначенную сбивать воздушные цели, заметили на горе Митридат. Именно оттуда были пуски ракет во время атаки на Крымский мост, пишет 24 Канал.

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Оккупационные власти жалуются на слив данных о ПВО

Гора Митридат расположена на холме в оккупированной Керчи. С нее довольно хорошо просматривается Крымский мост.

Работа вражеской ПВО в Крыму: смотрите видео

Показываем на карте, где расположена гора Митридат

Активист Сергей Стерненко также распространил фото работы вражеской ПВО из другого места. Кто именно фиксирует работу российской ПВО – сложно сказать. Однако эта работа точно поможет наносить новые удары по военным объектам оккупантов.



В Крыму показывают, где размещена их ПВО / Фото с телеграммы Сергея Стерненко

Советник так называемого "главы" оккупированному Крыму Олег Крючков уже жалуется, мол, для чего в сети публикуют работу ПВО. Крючков жалуется, что это помогает противнику наносить прицельные удары.

Пропагандисты пишут, что в Крыму уже задержали мужчину, который снял на видео работу ПВО.

На Крымском мосту "хлопок": что известно