Масштабная воздушная тревога: украинцам в очередной раз грозили российские ракеты и БПЛА

В Украине в ночь на 15 июня была объявлена воздушная тревога. Жители разных областей могут слышать взрывы – силы ПВО будут работать против российских ракет и дронов.

Воздушная тревога во многих областях была объявлена около 3 утра. Украинцев призвали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. 24 Канал напоминает, что находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Не пренебрегайте этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Обратите внимание Ни одной руины в Украине не останется, – Зеленский обратился к украинцам

Воздушная тревога и взрывы: что происходило ночью 15 июня

Россия наносит террористические удары по территории Украины

Россия – страна-террорист – продолжает цинично атаковать территорию Украины. Враг совершает геноцид украинцев. Оккупанты атакуют гражданские объекты и убивают взрослых и детей.

В ночь на 14 июня оккупанты атаковали территорию Украины. Враг выпустил крылатые ракеты и дроны-камикадзе. Захватчики атаковали Одессу, Днепропетровщину и Донбасс. К сожалению, известно о жертвах и пострадавших.

В ночь на 13 июня россияне нанесли террористический удар по дому в Кривом Роге. Оккупанты попали в жилой дом и частное предприятие. К несчастью, погибли 12 человек. Среди них – ребенок. Кроме того, известно о почти 40 пострадавших. Из них 9 – в тяжелом состоянии. Впоследствии в Воздушных силах заявили, что было две волны атак.

Досудебное расследование было начато по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством. Россия должна ответить за каждое преступление.

Уже отбои. Каковы последствия ночной атаки – узнаем из сообщений официальных структур и лиц.Мониторы уверяют, что небо чистое. Продолжается доразведка, ожидаем отбоев – но до тех пор остаемся в безопасных местах.: Одессе по-прежнему угрожают "Шахеды".В нескольких областях работают силы ПВО. Местные слышат взрывы в Одессе, также в Криворожской РВА сообщили: "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".В ОК "Юг" опубликовали следующее сообщение: "Враг атакует Юг Украины беспилотными летательными аппаратами. Также есть угроза ракетного удара. Силы обороны работают".Тревогу объявили в Киеве, Киевской области и других центральных областях. Если пуск ракет не был имитационным, они могут уже заходить в украинское воздушное пространство.В восточных, южных и северных областях была объявлена воздушная тревога. Несколькими часами ранее мониторы сообщили о взлете российских стратегических бомбардировщиков, а спустя некоторое время – о пуске ракет из региона Каспийского моря. Также в воздушном пространстве Украины есть вражеские дроны-камикадзе.Украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу ПВО. Кроме того, людям напоминают, что доверять стоит только информацию из официальных источников. Оккупанты придумывают фейки и пытаются спровоцировать панику.