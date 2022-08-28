За первые часы суток враг обстрелял 4 области, громкие взрывы слышали и в оккупированном Мелитополе

Сутки 28 августа начались с российских обстрелов многих украинских городов. В частности, вражеские "прилеты" снова были в Харькове, Николаеве и Запорожье.

Также взрывы слышали во временно оккупированном россиянами Мелитополе. О них рассказал ряд местных телеграм-каналов, сообщает 24 канал.

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Сутки начались со взрывов

Около полуночи из-за очередной угрозы вражеских обстрелов во многих восточных и южных областях объявили воздушную тревогу. Практически сразу в сети начали сообщать о первых взрывах.

В частности, россияне, вероятнее всего, снова ударили по Харьковщине . О взрывах в области сообщили в 00:01.

. О взрывах в области сообщили в 00:01. Практически одновременно произошел обстрел Никопольского района Днепропетровской области. Предварительно, оккупанты били из ствольной артиллерии и РСЗО с южного берега Каховского водохранилища.

Днепропетровской области. Предварительно, оккупанты били из ствольной артиллерии и РСЗО с южного берега Каховского водохранилища. Через несколько минут захватчики атаковали Николаевщину . По информации monitor , они также били по области из реактивных систем залпового огня. Обстрел производился со временно оккупированных территорий Херсонщины.

. По информации Уже через пол часа сообщили о взрывах в Запорожье . По информации местных, оккупанты запустили ракеты. Взрывы раздались за городом. Заметим, это могли быть и звуки работы систем ПВО.

В 00:42 россияне повторно ударили по Днепропетровщине. Взрывы раздались в Марганце, что в Никопольском районе области.

Кроме этого , в 1:36 в очередной раз сообщили об обстреле в Николаевской области. На этот раз оккупанты также били с Херсонщины, однако уже из ЗРК С-300.

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В Мелитополе раздались взрывы

О взрывах ночью 28 августа сообщили не только в подконтрольных ВСУ городам, но и во временно оккупированном Мелитополе.

По словам местных жителей, они были очень сильными. Пока точно неизвестно, что именно было причиной этих звуков.

Вероятно, наши защитники могли попасть по очередной военной базе оккупантов. Однако подтверждения от ВСУ пока нет – чтобы знать точно, следует подождать до утра.

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Второй раз за ночь взрывы прогремели во многих городах

Приблизительно в 2:00 в нескольких областях снова объявили воздушную тревогу. В частности, сирены звучали на Харьковщине, Запорожье, Днепропетровщине, Донбассе и Полтавщине. Уже через 3 минуты взрывы снова услышали в Харькове.

Харьков под обстрелом ЗРК С-300 из Белгородской области россии. Пройдите в укрытие,

– сообщили в monitor.

Кроме этого, по информации Суспільне, в 2:11 повторные взрывы прогремели в Запорожье.

Также в сети сообщили, что взрывы слышали в Днепре. Они прозвучали в Синельниковском районе.

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По состоянию на 2:42 воздушная тревога была отменена везде, кроме Луганщины, Вознесенской общины Николаевщины и Никопольской общины Днепропетровщины.