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24 Канал Новости Украины Без света сотни домов, поврежден детский сад: атака БПЛА на Одессу имеет масштабные последствия
19 февраля, 05:39
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Без света сотни домов, поврежден детский сад: атака БПЛА на Одессу имеет масштабные последствия

Олесь Друкач

Одесская область подверглась атаке ударных дронов врага ночью 19 февраля. Особенно сильный удар российская армия нанесла по Одессе.

Городской голова Геннадий Труханов рассказал о последствиях атаки. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Что известно о последствиях воздушной атаки на Одессу 19 февраля

Воздушную тревогу на территории Одесской области объявили в 22:25. Сразу стало известно, что к региону приближаются дроны-камикадзе российской армии.

Впоследствии власти сообщили, что под угрозой сама Одесса. Жители разных районов города слышали громкие звуки, активно работали силы ПВО. До полуночи прозвучало по меньшей мере 3 серии взрывов.

Когда атака закончилась (отбой дали в 01:01), в ДТЭК написали о локальных аварийных отключениях электроэнергии в Одессе и ряде городов области. Но распоряжений по стабилизационным или экстренным графикам отключений на 19 февраля не было.

Через несколько часов городской голова Одессы Геннадий Труханов показал фото последствий атаки врага и рассказал подробности. Итак, после воздушного удара без света и отопления оказались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки – более 500 домов.

Один из крупнейших районов нашего города – более 250 тысяч жителей – остался без отопления и света,
– сказал мэр.

Ситуация с теплоснабжением очень сложная, обучение в школах и посещение детских садов в Киевском районе отменили.

Также существенно повреждены детская поликлиника и детский сад. Специалисты определяют, сколько нужно времени на ликвидацию последствий. Известно о 1 пострадавшем, он в больнице.

Этой же ночью о взрывах и работе ПВО сообщения были из Киевской и Полтавской областей.