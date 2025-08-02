В российской Пензе ночью 2 августа неизвестные дроны атаковали местные предприятия "Электроприбор" и "Радиозавод". Эти заводы являются важными для военно-промышленного комплекса врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко и телеграм-канал "КиберБорошно".

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Чем занимаются предприятия "Электроприбор" и "Радиозавод"?

Андрей Коваленко рассказал, что "Радиозавод" в Пензе производит системы связи для армии России, включая комплекты для бронетехники, командно-штабными машинами и средствами ПВО.

Часть продукции – это защищенные цифровые каналы и боевые системы управления,

– пояснил руководитель ЦПД.

Относительно "Электроприбора" Коваленко отметил, что это – одно из ключевых предприятий России в сфере криптозащиты, оно производит шифраторы, защищенные модемы, коммутаторы для военных и разведывательных структур.

"Продукция идет в ВКС, ГРУ, ФСБ, космическую программу и другие критические контуры", – сказал лейтенант.

В телеграм-канале "КиберБорошно" добавили, что предприятие "Электроприбор" также производит:

Системы управления огнем для танков и БТРов (в частности – модернизированных Т-72, Т-80, Т-90, БМП-3);

Оптико-электронные и электромеханические узлы для прицелов, стабилизаторов оружия, систем наведения;

Цифровые блоки управления, в том числе с микроконтроллерами и ПЛИС;

Системы стабилизации и навигации (в том числе инерциальные блоки на гироскопах и акселерометрах);

Системы управления приводами и серводвигателями, которые обеспечивают точное наведение вооружения.

К слову, кроме Пензы в России взрывы раздавались также и в Рязани и Новокуйбышевске. По предварительным данным, там под атаку попали нефтеперерабатывающий завод и нефтебазы.