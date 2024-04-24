Было 6 попаданий по базе россиян под Мариуполем – "взрывные" детали от мэрии

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко поделился деталями об успешной атаке ВСУ ночью 24 апреля. Украинские военные ударили по месту базирования оккупантов в Донецкой области.

Примерно 12 мощных взрывов слышали даже в Мариуполе – населенный пункт, который атаковали Вооруженные Силы, расположен в 40 километрах от города. Также громкие звуки слышали и в Бердянске.

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Детали атаки ВСУ

Ночью 24 апреля примерно в 1:20 Силы обороны нанесли шесть ударов по базированию оккупантов в селе Бабах-Тарама. Предварительно известно об одном погибшем, а также о не менее 15 раненых.

Все – лица офицерского состава. Об этом месте неоднократно мы предоставляли информацию спонсорам "КамьІш горит" – наконец долетело,

– написал Андрющенко.

В то же время советник мэра Мариуполя рассказал и о косвенных последствиях атаки. Мангушская и Никольская части района срочно передислоцируют войска с территории ферм и складов в лесополосы – оккупанты стремятся избежать удара Storm Shadow.

Стоит отметить, что после взрывов российские мониторинговые паблики пытались списать все на "работу Торнадо-С с ракетами дальностью в 300 километров" по городу Курахово. Конечно, настоящую причину они предусмотрительно решили скрыть.

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