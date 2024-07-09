Россия атаковала Полтавскую область: есть попадание в промышленный объект

Вечером 9 июля российские войска атаковали ракетами Полтавскую область. По предварительной информации, в результате удара есть попадание в промышленный объект.

Звуки взрыва местные жители слышали около 18:10, в этот момент в Полтавской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы Украины также сообщали о ракетах, что двигались в направлении Полтавы.

Читайте также В Одессе прогремел взрыв: враг бьет баллистикой

Российские войска обстреляли Полтавскую область

О последствиях обстрела сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Сегодня россияне атаковали Полтавскую область. Предварительно есть попадание в промышленный объект. Без пострадавших,

– написал Пронин.

Глава ОВА также призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и верить в Силы обороны.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности по разным областям Украины читайте в нашем телеграмме

Российские войска регулярно обстреливают Полтавскую область. В частности днем 3 июля в регионе прогремели взрывы. Согласно обнародованным данным, под ударом оказался детский сад. Также есть информация о по меньшей мере 1 жертве.