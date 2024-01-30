В Полтавской области было громко: в ОВА рассказали о последствиях российской атаки
Источник:Филипп Пронин
В Полтавской области вечером 30 января раздалась воздушная тревога. Впоследствии там слышали громкие взрывы.
Суммарно тревога звучала около 37 минут, после чего последовали отбои. В Полтавской области ситуация спокойная.
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Какая ситуация в Полтавской области после взрывов
Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что громко в регионе было из-за очередной атаки, которую совершил враг.
По предварительной информации, попаданий на территории Полтавской области не зафиксировано,
– написал он.
Чиновник также призвал граждан Полтавской области, чтобы они в случае объявления воздушной тревоги обязательно находились в укрытиях. Пронин также сказал, что верит в наши Силы обороны, которые смогут прикрыть небо и землю от врага.Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Что известно о взрывах в Полтаве
- Воздушные силы ВСУ около 20 часов сообщили об угрозе баллистического вооружения для ряда областей на Востоке Украины. Впоследствии через минуту в Полтаве раздались мощные взрывы.
- Через несколько минут защитники украинского неба предупредили Кременчуг о повторных пусках баллистического вооружения. В частности, на город направлялась вражеская цель.
- До этого громкие звуки взрывов раздались в Харькове. Воздушные силы также предупреждали об опасности баллистики для региона.
- По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, в городе раздалась серия взрывов. Впоследствии харьковчане снова рассказывали о повторных взрывах.
- Потом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что взрывы прогремели в Харьковском районе. По словам чиновника, информации о пострадавших не было, а данные по разрушениям уточняются.
- Уже впоследствии Синегубов рассказал, что враг нанес удары по Золочевской общине Богодуховского района области. В результате обстрела поврежден дом, пострадавших в результате этой атаки нет.