В Полтавской области было громко: в ОВА рассказали о последствиях российской атаки

В Полтавской области вечером 30 января раздалась воздушная тревога. Впоследствии там слышали громкие взрывы.

Суммарно тревога звучала около 37 минут, после чего последовали отбои. В Полтавской области ситуация спокойная.

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Какая ситуация в Полтавской области после взрывов

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что громко в регионе было из-за очередной атаки, которую совершил враг.

По предварительной информации, попаданий на территории Полтавской области не зафиксировано,

– написал он.

Чиновник также призвал граждан Полтавской области, чтобы они в случае объявления воздушной тревоги обязательно находились в укрытиях. Пронин также сказал, что верит в наши Силы обороны, которые смогут прикрыть небо и землю от врага.

Что известно о взрывах в Полтаве

Воздушные силы ВСУ около 20 часов сообщили об угрозе баллистического вооружения для ряда областей на Востоке Украины. Впоследствии через минуту в Полтаве раздались мощные взрывы.

Через несколько минут защитники украинского неба предупредили Кременчуг о повторных пусках баллистического вооружения. В частности, на город направлялась вражеская цель.

До этого громкие звуки взрывов раздались в Харькове. Воздушные силы также предупреждали об опасности баллистики для региона.

По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, в городе раздалась серия взрывов. Впоследствии харьковчане снова рассказывали о повторных взрывах.

Потом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что взрывы прогремели в Харьковском районе. По словам чиновника, информации о пострадавших не было, а данные по разрушениям уточняются.

Уже впоследствии Синегубов рассказал, что враг нанес удары по Золочевской общине Богодуховского района области. В результате обстрела поврежден дом, пострадавших в результате этой атаки нет.