В оккупированном Донецке снова взрывы и пожар – могло прилететь в военный объект
Жителей одного из районов оккупированного Донецка 25 июля снова разбудили взрывы. Вскоре уже в другой части города начался пожар на важном объекте.
Сразу несколько телеграмм-каналов подтвердили, что атакованы важные для российской армии точки. Также обнародовали видео пожара. Недавно похожая ситуация была в оккупированной Головке, где слышали серию взрывов.
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Вероятно, ударили по нефтебазе в Донецке
На всех опубликованных видео видно, что в Буденовском районе Донецка действительно очень масштабный пожар. Вихрь огня вырывается на десятки метров вверх.
Масштабный пожар в оккупированном Донецке 26 июля: смотрите видео
Жители города сообщают, что горит нефтебаза. Однако эту информацию по состоянию на 3 часа ночи не подтверждала ни оккупационная "власть", ни наша военная разведка.
Загорелась нефтебаза в Донецке: смотрите видео
На одной из записей автор говорил, что ранее в горящий объект уже наносили удар ВСУ. Пожар уже начали тушить, но это безрезультатно.
Огонь охватывает растущую площадь нефтебазы в Донецке: смотрите видео
Также в эту ночь сообщали о "прилетах" в Пролетарском районе оккупированного города. Местные жители писали в сети, что там нанесли прицельный удар по точке базирования российских войск.Обратите внимание! Склады и военные инфраструктурные объекты на оккупированных территориях стали встречаться чаще, когда в Украину поступили американские системы HIMARS. В частности, с помощью этих боевых машин ВСУ уничтожили 50 складов боеприпасов россиян за несколько недель. Эксперты считают, что это существенно влияет на ситуацию на фронте, потому что даже уменьшилось количество вражеских обстрелов.
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