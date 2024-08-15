Взрывы прогремели на Полтавщине

В Полтавском районе Полтавской области было слышно несколько взрывов. Перед этим Воздушные силы сообщали о ракетах, летевших на этот регион.

Мониторинговые сообщества уточняли, что речь идет об авиационных ракетах. Их насчитали по меньшей мере 3.

Хронология ночи Россияне запустили "Шахеды" с разных направлений: где существует опасность

Взрывы на Полтавщине 15 августа: что известно

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 04:54 ночью 15 августа. Через несколько минут Воздушные силы в социальных сетях сообщили о ракетах, которые запустил враг в направлении Полтавщины.

А в 5.01 из сообщения СМИ стало известно, что в Полтавской общине были слышны звуки взрывов. Речь шла о по меньшей мере 2. Перед этим мониторинговые сообщества писали, что на область летели 3 авиационные ракеты.

В 05:12 уже отменили воздушную тревогу. Впрочем, в 05:44 в Полтавской области снова объявили воздушную тревогу. Причиной этого стали вражеские ударные БПЛА, которые изменили движение и начали двигаться из Харьковщины в направлении Полтавской и Сумской областей.

По состоянию на сейчас в Полтавской ОВА не сообщали, какие последствия вражеской атаки.

Оперативно о тревогах и опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграмме

Всего в течение ночи 15 августа в Украине была угроза баллистического удара, но о пусках не сообщали. Воздушные силы в основном информировали об опасности от ударных дронов-камикадзе врага – для Херсона, Запорожье, Харьковской и Черкасской области. БПЛА на этот раз запускали и с северного, и с южного направлений, причем в несколько волн.

Заметим, в канун, 14 августа взрыв слышали в Лубнах Полтавской области – также после объявления воздушной тревоги в области, и в тот раз она была связана с угрозой применения баллистического вооружения. В целом в направлении Полтавской области российская армия часто применяет различные виды воздушного вооружения.

Вечером 14 августа оккупанты также в очередной раз атаковали Одессу. Взрывы в городе слышали около 19:35. Впоследствии стало известно, что оккупанты нанесли удар баллистической ракетой. Враг атаковал припортовую гражданскую инфраструктуру. К счастью, в результате атаки никто не погиб, однако три человека получили ранения и были госпитализированы.