Моніторингові спільноти уточнювали, що мовиться про авіаційні ракети. Їх нарахували щонайменше 3.

Хронологія ночі Росіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків: де існує небезпека

Вибухи на Полтавщині 15 серпня: що відомо

Повітряну тривогу в Полтавській області оголосили о 04:54 вночі 15 серпня. За кілька хвилин Повітряні сили у соціальних мережах повідомили про ракети, які запустив ворог у напрямку Полтавщини.

А о 5.01 з повідомлення ЗМІ стало відомо, що у Полтавській громаді було чутно звуки вибухів. Мовилося про щонайменше 2. Перед цим моніторингові спільноти писали, що на область летіли 3 авіаційні ракети.

О 05:12 вже скасували повітряну тривогу.

Загалом упродовж ночі 15 серпня в Україні була загроза балістичного удару, але про пуски не повідомляли. Повітряні сили здебільшого інформували про небезпеку від ударних дронів-камікадзе ворога – для Херсона, Запоріжжя, Харківщини та Черкаської області. БпЛА цього разу запускали і з північного, і з південного напрямків, причім у кілька хвиль.

Зауважимо, у переддень, 14 серпня вибух чули у Лубнах на Полтавщині – також після оголошення повітряної тривоги в області, та того разу вона була пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння. Загалом у напрямку Полтавської області російська армія часто застосовує різні види повітряного озброєння.