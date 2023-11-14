Взрывы раздались в Запорожье и Днепропетровщине: в ряде областей – воздушная тревога
Россия не оставляет украинские города в покое и продолжает наносить удары. В частности, 14 ноября стало известно о взрывах в двух областях.
Местные телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Запорожской и Днепропетровской области. В ряде областей на Востоке объявлена воздушная тревога.
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Активная авиация
Воздушные силы ВСУ сообщили, что на Востоке и Юге активна враждебная тактическая авиация . Следовательно, существует угроза использования соответствующего вооружения. Позже там также предупредили, что ракета вошла в воздушное пространство Днепропетровской области. По состоянию на 14.30 мониторинговые каналы сообщили, что цель "прекратила свое существование".
В то же время, местные паблики писали, что первый взрыв в области раздался до объявления воздушной тревоги.
В Запорожье сообщили об угрозе использования баллистического вооружения. Почти сразу же после предупреждения появилась неофициальная информация о взрыве, который можно было услышать в нескольких районах города.
Сообщение об отбое не было, поэтому не нужно пренебрегать безопасностью и лучше находиться в укрытиях. Обычная осторожность может сохранить жизнь.
Россия наносит удары по Украине
- Ночью 14 ноября российские военные в очередной раз атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. Отработала противовоздушная оборона. В общей сложности агрессор запустил 9 дронов-камикадзе, а также две ракеты.
- Из района Джанкой наше государство атаковали баллистической ракетой "Искандер-М". Управляемая авиационная Х-35 – из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области.
- В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 7 ударных БпЛА.