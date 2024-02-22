В России снова взрывная ночь: оккупанты заявили об ударе дроном и ракетой

На территории страны-агрессора снова громко. Оккупанты жалуются на якобы удар дроном и ракетой.

Так, захватчики жалуются на атаку на Брянскую и Ростовскую области. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в России этой ночью

Вражеское минобороны заявило о якобы "уничтожении" беспилотника над территорией Клинцовского района Брянской области. Мол, отработала "Пе-Ве-О".

Традиционно пострадавших и разрушений якобы нет. Правда, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Кроме того, оккупанты заявили об ударе ракетой. Ее якобы "обезвредили" над территорией Ростовской области.

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Накануне в Брянской области также было громко