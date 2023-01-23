Под Москвой прогремел взрыв на металлургическом заводе: есть пострадавшие
23 января 2023, 13:54Читати новину українською
В России снова прогремел мощный взрыв. В этом раз на металлургическом заводе компании "Молирен".
Взрыв раздался сегодня утром, 23 января. Об этом сообщили росСМИ, пишет 24 Канал.
Читайте также "Хлопок" забрал: в Белгородской области заявили о гибели солдат-срочников
Что известно о взрыве на заводе
В российских экстренных службах утверждают, что причиной взрыва будто бы стала алюминиевая пыль. По предварительным данным, к чрезвычайной ситуации привело "нарушение технологического процесса".
РосСМИ сообщили, что один человек получил травмы. В результате взрыва на заводе вспыхнул пожар.
ООО "Молирен" занимается металлургией и органической химией. Сам завод расположен в 145 километрах от Москвы в городе Рошаль.
В Белгород снова наведался "хлопок"
- Мощный "хлопок" прогремел в Белгороде в ночь на 17 января. Были десятки взрывов.
- Местные власти решили успокоить баснями о работе ПВО".
- Позже в сети сообщили о гибели четырех российских солдат-срочников.