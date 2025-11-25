Об этом в эфире 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, уточнив, что отрезок от момента обнаружения цели до ее уничтожения составляет 18 – 20 километров.

Россияне располагают "Панцири" в городской застройке

Военный эксперт объяснил, что ЗРК "Панцирь" или подобные ему россияне разворачивают в районе жилых застроек. В частности, ими заполнена столица России.

Это ждет Москву, если направить на российскую столицу от 500 до 1000 дронов. Хотя московская ПВО довольно мощная, но если использовать серьезное количество, несколько тысяч БпЛА, то часть из них сможет пройти и "Панцири" будут расстреливать московские многоэтажки,

– озвучил Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, все украинские аэромеханизмы, которые могут добраться до российского тыла, лучше заводить со стороны моря. Ведь над морем на определенной высоте россияне их практически не видят.

"Им приходится направлять ракету в заднюю полусферу. Реакция системы такая, что они не успевают перехватить ни дроны, ни ракеты. К тому же россияне криворукие, сами добьют свою инфраструктуру. У них неправильно выбрано расположение ЗРК, их нельзя устанавливать в городском секторе", – объяснил Свитан.

