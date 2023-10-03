В российском Шебекино жалуются на "прилеты" по заводу: там делают важные компоненты

У россиян снова проблемы. Они пожаловались на якобы "прилеты" 3 октября в Шебекино Белгородской области.

Традиционно, в атаке обвинили Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, информирует 24 Канал.

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В Шебекино заявляют о "прилетах"

По информации губернатора, под обстрел попал город Шебекино. По его словам, пострадавших якобы нет, и атаку "устроили ВСУ".

Снаряды легли на территорию промышленной зоны. Оперативные службы уточняют последствия,

– утверждает Гладков.

Кроме того, в Шебекино частично перекрыли движение транспорта. По данным очевидцев, было зафиксировано около 7 "прилетов" по заводу "Монокристалл". Там производится синтетический сапфир для высокотехнологичных применений в электронной и оптоэлектронной промышленности.

"Монокристалл" уже был под обстрелом

Напомним, что 1 июня этого года Российский добровольческий корпус заявил, что их бойцы ведут бой в городе Шебекино в Белгородской области. К тому же там горел завод "Монокристалл" и 5-этажка.

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