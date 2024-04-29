Влияют на ведение войны: как атаки на НПЗ изменили экономическую ситуацию в России

Удары дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам имеют большой смысл. Они влияют не только на военные возможности врага.

Об этом 24 Каналу сказал доктор экономических наук, гендиректор Advanter Group Андрей Длигач, подчеркнув, что атаки на российские НПЗ нужно усиливать.

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Какой эффект от ударов по НПЗ России

Длигач отметил, что удары по НПЗ – это эффективный инструмент и в военном, и в экономическом смыслах. Так, снижение поставок топлива приостанавливает темпы вражеского наступления, поэтому Россия неслучайно начинает контрактироваться на будущее в Казахстане.

Вполне понятно, что они уязвимы к нашим ударам с точки зрения обороноспособности,

– сказал доктор экономических наук.

В свое время, напомнил он, удары HIMARS по российской логистике существенно повлияли на ход российского наступления, приостановив его.

Что касается экономических последствий, по его словам, был временный эффект. Подсчеты показывают, что даже были недели, когда производство топлива на российских НПЗ падало на 25%.

Но, добавил он, начиная с середины апреля этот показатель снизился и сейчас составляет лишь -6% к показателю, на который рассчитывали сами россияне. Более того, сейчас они восстановили январские объемы производства.

Следовательно, тех ударов, которые были, еще недостаточно, нужно усиливать их,

– заявил Длигач.

Он резюмировал, что удары по российской энергетической инфраструктуре и нефтеперерабатывающей отрасли существенно влияют на способность России вести эту войну.

Чего опасаются партнеры Украины

Доктор экономических наук считает, что партнеры Украины в значительной степени защищают себя от контрответов со стороны России или, возможно, Китая, публично призывая нас прекратить эти атаки.

Судя по тому, что удары украинскими дронами по энергетической нефтеперерабатывающей отрасли остаются, мы можем быть убеждены, что никто не будет давить на Украину или запрещать подобные удары,

– сказал Длигач.

Ведь, подчеркнул он, Украина имеет право отвечать на российскую агрессию всеми доступными средствами. Наши международные партнеры, заставившие Украину в свое время отказаться от ядерного оружия, не могут запрещать нам бить по российской инфраструктуре.

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