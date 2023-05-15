В Брянской области "цветет хлопок": оккупанты жалуются о попадании по их военной технике
У России снова неприятности. Оккупанты уже заявили, что якобы "дрон атаковал" склад с военной техникой в Брянской области.
И, конечно же, в этом уже успели обвинить Вооруженные Силы Украины. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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Брянскую область "атаковали беспилотники"
Как сообщили росСМИ, "беспилотник атаковал" склад с военной техникой в Брянской области. Взрывное устройство было сброшено с БПЛА на крышу склада в Суземском районе утром 14 мая.
В результате взрыва повреждено 5 единиц техники. Пострадавших нет,
– наплели пропагандисты.
Позже они заявили, что ВСУ якобы "обстреляли поселения" в Брянской области. Когда на место приехали сотрудники полиции, на их автомобиль якобы "с беспилотника сбросили взрывное устройство". В результате взрыва были повреждены два автомобиля.
"По селу Хоромное было выпущено около 10 снарядов. В результате обстрела пострадали три сарая и один частный дом", – пишут пропагандисты.
В Россию часто приходит "хлопок"
- Недавно пропагандисты сообщили, что ночью 10 мая Воронежскую область якобы "атаковали беспилотники". Как писали росСМИ, два "БпЛА", начиненные взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались во время падения. В результате этого пострадали около 14 военнослужащих. Предварительно, погибших нет.
- Ранее неизвестные летательные аппараты зафиксировали в Московской, Брянской и Курской областях.
- Также пропагандисты заявили, что 9 мая возле Московской области обнаружили целых 3 неизвестных БПЛА. Все они якобы пытались залететь в воздушное пространство российской столицы.
- Кроме этого, вблизи Кремля ночью 3 мая раздались мощные взрывы. Местные якобы видели дрон в небе и воспламенение крыши здания от его попадания.