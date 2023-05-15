В Брянской области "цветет хлопок": оккупанты жалуются о попадании по их военной технике

У России снова неприятности. Оккупанты уже заявили, что якобы "дрон атаковал" склад с военной техникой в Брянской области.

И, конечно же, в этом уже успели обвинить Вооруженные Силы Украины. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Брянскую область "атаковали беспилотники"

Как сообщили росСМИ, "беспилотник атаковал" склад с военной техникой в Брянской области. Взрывное устройство было сброшено с БПЛА на крышу склада в Суземском районе утром 14 мая.

В результате взрыва повреждено 5 единиц техники. Пострадавших нет,

– наплели пропагандисты.

Позже они заявили, что ВСУ якобы "обстреляли поселения" в Брянской области. Когда на место приехали сотрудники полиции, на их автомобиль якобы "с беспилотника сбросили взрывное устройство". В результате взрыва были повреждены два автомобиля.

"По селу Хоромное было выпущено около 10 снарядов. В результате обстрела пострадали три сарая и один частный дом", – пишут пропагандисты.

В Россию часто приходит "хлопок"