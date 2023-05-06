Рельсовая война может быть очень эффективной, – Черник объяснил ее возможности

В последние дни к россиянам частенько приходят "хлопки". В частности, участились разные интересные инциденты на железной дороге. Рельсовая война может серьезно ослабить возможности оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, рельсовая война способна существенно ослабить потенциал враждебной группировки.

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"Хлопки" на железной дороге в России будут только расти

Как подчеркнул Черник, рельсовая война может быть чрезвычайно эффективной против врага. К примеру, во время 2-й Мировой войны в 1943 году, когда в самом разгаре была так называемая Курская битва, советская армия уничтожила более 3600 эшелонов нацистской Германии.

Такие действия на 70% снизили возможность обеспечивать группировку немецких войск. Это существенно ослабило местные подразделения.

Петр Черник прокомментировал "хлопки" на российских железных дорогах: смотрите видео

То, что сейчас происходит, это очень и очень хорошо. Но чтобы враг по-настоящему почувствовал "голод" во всем, коэффициент таких операций нужно поднимать. Однако то, что это уже происходит, свидетельствует, что удалось нащупать болевые точки противника,

– отметил Черник.

Он убежден, что количество "хлопков" на российских железных дорогах будет только расти. Это поможет существенно ослабить возможности группировки российских оккупантов, ведь у них будут случаться постоянные перебои в снабжении военной техники, оружия, горюче-смазочных материалов и т.д.

"Хлопки" в России и на оккупированных территориях: коротко