Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, рейкова війна здатна суттєво послабити потенціал ворожого угруповання.

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"Бавовна" на залізниці в Росії лише зростатиме

Як наголосив Черник, рейкова війна може бути надзвичайно ефективною проти ворога. До прикладу, під час 2 Світової війни у 1943 році, коли в самому розпалі була так звана Курська битва, радянська армія знищила понад 3600 ешелонів нацистської Німеччини.

Такі дії на 70% знизили можливість забезпечувати угруповання німецьких військ. Це суттєво послабило тамтешні підрозділи.

Петро Черник прокоментував "бавовну" на російських залізницях: дивіться відео

Те, що зараз відбувається, це дуже та дуже добре. Але, щоб ворог по-справжньому відчув "голод" в усьому, коефіцієнт таких операцій потрібно підіймати. Однак те, що це вже відбувається, свідчить, що вдалося намацати больові точки противника,

– зазначив Черник.

Він переконаний, що кількість "бавовни" на російських залізницях лише зростатиме. Це допоможе суттєво послабити можливості угруповання російських окупантів, адже у них траплятимуться постійні перебої в постачанні військової техніки, зброї, паливно-мастильних матеріалів тощо.

"Бавовна" в Росії та на окупованих територіях: коротко