Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, рейкова війна здатна суттєво послабити потенціал ворожого угруповання.
До теми Вибухи у Кремлі та численні пожежі: що відбувається у Росії останніми днями
"Бавовна" на залізниці в Росії лише зростатиме
Як наголосив Черник, рейкова війна може бути надзвичайно ефективною проти ворога. До прикладу, під час 2 Світової війни у 1943 році, коли в самому розпалі була так звана Курська битва, радянська армія знищила понад 3600 ешелонів нацистської Німеччини.
Такі дії на 70% знизили можливість забезпечувати угруповання німецьких військ. Це суттєво послабило тамтешні підрозділи.
Петро Черник прокоментував "бавовну" на російських залізницях: дивіться відео
Те, що зараз відбувається, це дуже та дуже добре. Але, щоб ворог по-справжньому відчув "голод" в усьому, коефіцієнт таких операцій потрібно підіймати. Однак те, що це вже відбувається, свідчить, що вдалося намацати больові точки противника,
– зазначив Черник.
Він переконаний, що кількість "бавовни" на російських залізницях лише зростатиме. Це допоможе суттєво послабити можливості угруповання російських окупантів, адже у них траплятимуться постійні перебої в постачанні військової техніки, зброї, паливно-мастильних матеріалів тощо.
"Бавовна" в Росії та на окупованих територіях: коротко
- Упродовж останніх днів в Росії та на окупованих територіях почастішали випадки цікавих інцидентів. То там літають незрозумілі дрони, то потяги сходять з рейок, то прилітає навіть в Кремль.
- До прикладу, вранці 5 травня на нафтопереробному заводі "Ільський", що в Краснодарському краї, знову пролунали вибухи. Окупанти знову розповідають про якісь "українські безпілотники", хоча Київ неодноразово підкреслював, що не завдає ударів по території Росії. Аналогічні вибухи на заводі сталися також 4 травня.
- Невідомі безпілотники також завітали і до Ростовської області. Вони несподівано долетіли до Новошахтинського заводу нафтопродуктів, що розташований поблизу села Киселівка. Там розповідають, що безпілотник врізався в одну з конструкцій естакади заводу, що спричинило пожежу.