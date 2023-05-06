Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, рельсовая война способна существенно ослабить потенциал враждебной группировки.

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"Хлопки" на железной дороге в России будут только расти

Как подчеркнул Черник, рельсовая война может быть чрезвычайно эффективной против врага. К примеру, во время 2-й Мировой войны в 1943 году, когда в самом разгаре была так называемая Курская битва, советская армия уничтожила более 3600 эшелонов нацистской Германии.

Такие действия на 70% снизили возможность обеспечивать группировку немецких войск. Это существенно ослабило местные подразделения.

Петр Черник прокомментировал "хлопки" на российских железных дорогах: смотрите видео

То, что сейчас происходит, это очень и очень хорошо. Но чтобы враг по-настоящему почувствовал "голод" во всем, коэффициент таких операций нужно поднимать. Однако то, что это уже происходит, свидетельствует, что удалось нащупать болевые точки противника,

– отметил Черник.

Он убежден, что количество "хлопков" на российских железных дорогах будет только расти. Это поможет существенно ослабить возможности группировки российских оккупантов, ведь у них будут случаться постоянные перебои в снабжении военной техники, оружия, горюче-смазочных материалов и т.д.

"Хлопки" в России и на оккупированных территориях: коротко