Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, рельсовая война способна существенно ослабить потенциал враждебной группировки.
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"Хлопки" на железной дороге в России будут только расти
Как подчеркнул Черник, рельсовая война может быть чрезвычайно эффективной против врага. К примеру, во время 2-й Мировой войны в 1943 году, когда в самом разгаре была так называемая Курская битва, советская армия уничтожила более 3600 эшелонов нацистской Германии.
Такие действия на 70% снизили возможность обеспечивать группировку немецких войск. Это существенно ослабило местные подразделения.
Петр Черник прокомментировал "хлопки" на российских железных дорогах: смотрите видео
То, что сейчас происходит, это очень и очень хорошо. Но чтобы враг по-настоящему почувствовал "голод" во всем, коэффициент таких операций нужно поднимать. Однако то, что это уже происходит, свидетельствует, что удалось нащупать болевые точки противника,
– отметил Черник.
Он убежден, что количество "хлопков" на российских железных дорогах будет только расти. Это поможет существенно ослабить возможности группировки российских оккупантов, ведь у них будут случаться постоянные перебои в снабжении военной техники, оружия, горюче-смазочных материалов и т.д.
"Хлопки" в России и на оккупированных территориях: коротко
- В последние дни в России и на оккупированных территориях участились случаи интересных инцидентов. Так там летают непонятные дроны, то поезда сходят с рельсов, то прилетает даже в Кремль.
- К примеру, утром 5 мая на нефтеперерабатывающем заводе "Ильский" в Краснодарском крае, снова раздались взрывы. Оккупанты снова рассказывают о каких-то "украинских беспилотниках", хотя Киев неоднократно подчеркивал, что не наносит ударов по территории России. Аналогичные взрывы на заводе случились также 4 мая.
- Неизвестные беспилотники также долетели и в Ростовскую область. Они неожиданно оказались в Новошахтинском заводе нефтепродуктов, расположенного вблизи села Киселевка. Там рассказывают, что беспилотник врезался в одну из конструкций эстакады завода, что повлекло за собой пожар.