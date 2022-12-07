В Германии заявили, что Украина может обороняться и на территории России

В Германии прокомментировали недавние взрывы на аэродромах России. Подчеркнули, что наше государство имеет право на самооборону.

Украина не обязана ограничивать свои оборонные усилия собственной территорией. Об этом во время пресс-конференции в Берлине заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Детальнее рассказывает 24 канал.

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Украина имеет право на самооборону

Представитель правительства Германии подчеркнул, что Украина подвергалась нападениям со стороны России более девяти месяцев. Наше государство имеет право обороняться.

Украина имеет право на самооборону, вытекающую из статьи 51 Устава ООН. Украина не обязана ограничивать оборонные усилия собственной территорией,

– подчеркнул Хебештрайт.

Позиция США

Ранее в Воздушных силах ВСУ уже отреагировали на взрывы на российских аэродромах. Юрий Игнат подчеркнул: "Как бы враг ни хотел, мы еще ничего не начинали". Между тем, министр обороны Алексей Резников отметил, что россияне очень часто курят в местах, где расположены важные для них военные объекты.

Министр обороны США отметил, что Украина может производить собственные средства поражения, которые потенциально способны бить по территории России. Ллойд Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут препятствовать нашему государству развивать свой потенциал.

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Кратко, что нужно знать о взрывах на аэродромах в России