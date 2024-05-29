Это поддерживают: какие атаки по России имеют наибольший психологический эффект

В России 27 мая заявили, что якобы дроны "пытались атаковать" объекты неподалеку Геленджика, где расположена резиденция кремлевского диктатора Владимира Путина. Однако это не вызывает большого переполоха среди россиян.

Значительно успешнее на морально-психологическое состояние внутри России повлиял "хлопок" в районе Рублевки. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Атака на Рублевку россиянам больше нравится

Геннадий Гудков отметил, что объекты Путина очень хорошо защищены системой противовоздушной обороны. Поэтому новость о дронах неподалеку Геленджика пока не вызывают у россиян большого эффекта.

По моему мнению, когда дроны стали падать на дачи или рядом с дачами на Рублевке, это был наиболее мощный морально-психологический эффект. У меня сложилось впечатление, что это все было радостно принято большей частью российского населения,

– сказал он.

Резиденции Путина очень хорошо укреплены, имеют системы бомбоубежищ, подземных ходов. Поэтому новости о дронах вызывают у россиян определенные негативные ощущения, но это не паника, убежден российский оппозиционер.

Дроны неподалеку от резиденции Путина в Геленджике