Это поддерживают: какие атаки по России имеют наибольший психологический эффект
В России 27 мая заявили, что якобы дроны "пытались атаковать" объекты неподалеку Геленджика, где расположена резиденция кремлевского диктатора Владимира Путина. Однако это не вызывает большого переполоха среди россиян.
Значительно успешнее на морально-психологическое состояние внутри России повлиял "хлопок" в районе Рублевки. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Атака на Рублевку россиянам больше нравится
Геннадий Гудков отметил, что объекты Путина очень хорошо защищены системой противовоздушной обороны. Поэтому новость о дронах неподалеку Геленджика пока не вызывают у россиян большого эффекта.
По моему мнению, когда дроны стали падать на дачи или рядом с дачами на Рублевке, это был наиболее мощный морально-психологический эффект. У меня сложилось впечатление, что это все было радостно принято большей частью российского населения,
– сказал он.
Резиденции Путина очень хорошо укреплены, имеют системы бомбоубежищ, подземных ходов. Поэтому новости о дронах вызывают у россиян определенные негативные ощущения, но это не паника, убежден российский оппозиционер.
Дроны неподалеку от резиденции Путина в Геленджике
- Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в ночь на 27 мая обломки беспилотников упали в двух населенных пунктах неподалеку от Геленджика. По его словам, якобы "украинские беспилотники" попытались атаковать гражданские объекты на территории Геленджика. Все дроны якобы "сбила" ПВО.
- Он доложил, что в селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенный дом. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушили. По предварительным данным, пострадавших нет.
- Известно, что в селе Криница, где якобы упали обломки дрона, размещены новые виноградники Путина. Они расположены в противоположной от дворца стороне, всего в 9 километрах. Называются они винодельческое подворье "Старый Прованс".
- А неподалеку хутора Джанхот размещено поместье и дворец, построенные, по данным расследований, также для Путина.