Колоссальный подрыв возможностей, – генерал армии о последствиях уничтожения складов России
Украинские военные ударили по складам на территории России. Есть информация, что оккупанты потеряли 40 тысяч тонн боеприпасов. Это огромный подрыв обороноспособности врага.
Это 24 Каналу отметил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. Он подчеркнул, что это повлияет на применение россиянами снарядов в наступательных операциях и на конкретных направлениях.
Читайте также Уничтожен эшелон, доставляющий 2 тонны боеприпасов из КНДР: ВСУ поразили два арсенала России
Подрыв обороноспособности врага
Николай Маломуж отметил, что очень важно уничтожать боеприпасы россиян. Речь идет о складах со снарядами, которые размещаются в разных местностях. Ранее они не имели мощных укреплений и только после ударов ВСУ враг начал частично их делать.
Конкретные выявления запасов стратегических боеприпасов, их детонация в отдельных местах приводит к детонации всех боеприпасов. А наряду с уничтожением военных стратегических объектов – это ограничение их использования на фронте и против гражданских украинцев. Это подрыв обороноспособности России.
Поэтому удары по трем складам за четыре дня, которые принесли огромные потери до 40 тысяч тонн – это колоссальный подрыв обороноспособности России, их наступательных операций, использования в конкретных секторах. Например, Покровский, Кураховский, Краматорский, Часов Яр, уже чувствуется даже на Харьковском направлении, Волчанск, Купянск, где они пытались наступать,
– объяснил генерал армии.
Стратегический запас невозможно быстро пополнить. Нечем изготавливать высокоточное вооружение, на это часто нет технологий. Поэтому в дальнейшем будет наблюдаться заметное уменьшение ударов по территории Украины.
"Но есть еще в России. Это можно оценивать как примерно 10 – 12% того запаса, который разбрасывает по всей территории России. Далее продолжим работу в этом направлении. Я думаю, это будет еще большее обесценивание возможностей врага. Это будет нам облегчение", – добавил Маломуж.
Удары по складам России: главное
- В ночь на 18 сентября дроны атаковали военные объекты в нескольких областях России. В частности, беспилотники атаковали склад с боеприпасами и воинскую часть в городе Торопец Тверской области. Детонация боеприпасов была настолько сильной, что, вероятно, спровоцировала землетрясение.
- Ночью 21 сентября дроны СБУ мощно отработали на 23-м арсенале главного артиллерийского управления минобороны России возле Октябрьского в Тверской области. После прилетов дронов на вражеском складе началась детонация, фиксировали 5 очагов пожаров.
- Также был нанесен удар по арсеналу "Тихорецк" в Краснодарском крае.