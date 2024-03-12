Сбивали дроны нефтебазами: все, что известно о взрывной ночи в России

Россия в очередной раз пожинает плоды войны, которую развязала против Украины. Беспилотники атаковали Курскую, Белгородскую, Тульскую, Московскую и другие области. Вследствие этого есть пожары и разрушения.

В этом материале 24 Канал собрал все, что известно об атаке дронов не регионы России в ночь на вторник, 12 марта. Как ни странно, в Кремле упорно рассказывали об "успехах ПВО" после каждого взрыва.

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Удар по нефтебазе "Лукойл"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проинформировал в 05:41 по киевскому времени, что беспилотники ударили по промзоне Кстово.

Телеграм-каналы сразу предположили, что речь идет о заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России.



Вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе "Лукойл" / Фото с телеграм-каналов

В тушении пожара, который вспыхнул в результате атак, участвовал пожарный поезд. Также важно, что расположен соответствующий объект за более чем 1 000 километров от украинской границы.

Расположение нефтебазы "Лукойл" в Нижегородской области: смотрите на карте от Google maps

Горел НПЗ в Орловской области

Утром 12 марта также стало известно, что ночью загорелась нефтебаза в Орловской области России. Сначала информационные ресурсы сообщали о падении беспилотника, впоследствии и мэр Орла Юрий Парахин заявил о "падении обломков беспилотника" на "объект топливно-энергетического комплекса".

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Местные жители отмечают, что они перед началом возгорания, вероятно, цистерны с нефтепродуктами слышали звук взрыва. На место происшествия выехало несколько пожарных расчетов. По словам СМИ, пострадавших нет, но началась эвакуация людей.

В пункт временного размещения эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек,

– сообщил Парахин.



Дрон ударил по предприятию в Орловской области / Фото с телеграм-каналов

Неспокойная ночь на Белгородщине

В Белгородской области пострадали Белгородский район и Шебекинский городской округ. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, беспилотник сбросил четыре взрывных устройства, что привело к повреждению линий электропередач. Без света остались жители около 7 сел.

Кроме того, в Шебекино были выбиты окна в двух жилых многоквартирных домах, а в Новой Таволжанке повреждена линия электропередач. Уже около 8 утра по московскому времени Гладков поспешил сообщить о "еще пяти сбитых дронах", которые приближались к областному центру.

Дежурными средствами ПВО уничтожено восемь реактивных снарядов и одну ракету ТРК "Точка-У" в воздухе над территорией Белгородской области,

– написали в минобороны России.

Впоследствии Гладков проинформировал о еще "четырех сбитых беспилотниках самолетного типа" в Борисовском районе. В результате этого пострадала инфраструктура в поселке Борисовка и селе Дубино.

Утром 12 марта бойцы легиона "Свобода России" пересекли границу с Белгородской областью и заявили в обращении, что "русские будут жить свободно". Местные говорят о звуках взрывов, а в ГУР Минобороны Украины отметили, что "Свобода России", РДК и Сибирский батальон являются подразделениями, которые действуют абсолютно самостоятельно.

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Новости из других регионов России

Курская область. Губернатор Роман Старовойт утверждает, что около 11 БПЛА было сбито. Это произошло над Фатежским, Золотухинским, Курским и другими районами.

Губернатор Роман Старовойт утверждает, что около 11 БПЛА было сбито. Это произошло над Фатежским, Золотухинским, Курским и другими районами. Московская область. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что так называемая российская противовоздушная оборона поразила два дрона, которые направлялись в сторону Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что так называемая российская противовоздушная оборона поразила два дрона, которые направлялись в сторону Москвы. Брянская, Ленинградская и Тульская области. Россияне говорят, что в этих регионах их ПВО сбила по одному беспилотнику.

По предварительной информации, пострадавших или погибших – нет ни в одном из регионов России, которые атаковали дроны.