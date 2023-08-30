Поврежденные самолеты, закрытые аэропорты и стаи БПЛА: что происходило в России ночью 30 августа

В нескольких регионах России было громко. В частности, взрывы прогремели в районе аэропорта Пскова. Также из-за дронов, летевших на Москву и другие города, было закрыто воздушное пространство и введен план "Ковер".

Ночью в среду, 30 августа, в Псковской, Тульской, Брянской, Калужской, Орловской и Московской областях было неспокойно. Все, что известно о взрывах в этих регионах, читайте в этом материале 24 Канала.

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В Пскове повреждены военные самолеты

Как пишут телеграмм-каналы, аэродром Пскова атаковали беспилотники, в результате чего вспыхнул пожар и были повреждены четыре Ил-76. Это грузовые военно-транспортные самолеты.

Вероятно, с помощью бортов такого типа Россия неоднократно транспортировала из Ирана дроны-камикадзе типа "Шахед".

Оккупанты уверяют, что нет пострадавших или погибших в результате этой атаки.

Заметим, что называется этот аэродром, по которому ударили беспилотники, "Кресты". На нем дислоцируется 334 военно-транспортный полк.

Размещение аэродрома в Пскове, который атаковали БПЛА: смотрите на карте от Google maps

Власти региона подтвердили атаку БПЛА, хотя о повреждении авиации решили, конечно, нечего сообщать. Кроме того, губернатор заявил, что были отменены все рейсы 30 августа. По словам оккупанта, "если все будет хорошо", работу аэропорта возобновят 31 августа.

В Брянске дрон атаковал завод микроэлектроники

Около 01:00 и 01:20, 30 августа, взрывы прогремели в Брянской области враждебного государства. Местные отмечают, что регион атаковали беспилотные летательные аппараты.

Брянск был под ударом дронов: смотрите видео

Впоследствии кремлевские СМИ сообщили об атаке на крупнейший российский завод микроэлектроники, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Падение беспилотника на территорию крупнейшего в России производителя микроэлектроники "Кремний ЕЛ" привело к пожару. Горело 40 "квадратов" в 16 корпусе завода.

В то же время известно, что вражеским пожарным удалось полностью обуздать пламя только около 01:50.

Где расположен завод "Кремный ЭЛ" в Брянске: смотрите на карте от Google maps

Также в минобороны России заявили, что атаковавший Брянск беспилотник якобы "был сбит силами ПВО" над Советским районом города. Пострадавших "якобы нет", однако было частично разрушено административное здание. В частности, выбиты окна и повреждена крыша.

Беспокойная ночь в Брянске – раздавались взрывы: смотрите видео

Утром информационные помойки Кремля написали, что два беспилотника пытались атаковать телебашню на Брянщине. "Пострадавших и разрушений нет", – заверили СМИ.

В Москве закрывали аэропорты из-за БПЛА

После того как беспилотники пересекли воздушное пространство России, Кремль объявил план "Ковер", закрыв такие московские аэропорты как "Внуково" и "Домоедово".

Что такое план "Ковер" Это комплекс мер, о котором объявляется в случае обнаружения неизвестного воздушного объекта. Собственно, власти закрывают воздушное пространство на всех высотах. Никто не может летать, кроме военных и спасательных бортов.

Впоследствии стало известно, что план "Ковер" также объявили в таких аэропортах, как "Шереметьево" и "Жуковский". В то же время власти столичного региона России поспешили заверить, что ПВО якобы "отработало успешно".

Была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся в Москву, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия,

– написал мэр Москвы.

Дроны и взрывы в других регионах России

"Неизвестный беспилотник" также атаковал Орловская область . Пропагандисты заявили, что его якобы удалось уничтожить с помощью так называемой "российской ПВО".

. Пропагандисты заявили, что его якобы удалось уничтожить с помощью так называемой "российской ПВО". План "Ковер" также вводили в Тульской области через "объекты", вошедшие в воздушное пространство России.

через "объекты", вошедшие в воздушное пространство России. Вместе с тем у Калужской области захватчики вынуждены были пользоваться своей дырявой ПВО, чтобы сбить беспилотный летательный аппарат. Местные слышали взрывы.

Российские аэропорты были закрыты непродолжительный период. Вскоре они возобновили свою работу. Однако, очевидно, такие "курьезы" не могут быть по душе оккупантам.