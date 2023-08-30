Поврежденные самолеты, закрытые аэропорты и стаи БПЛА: что происходило в России ночью 30 августа
В нескольких регионах России было громко. В частности, взрывы прогремели в районе аэропорта Пскова. Также из-за дронов, летевших на Москву и другие города, было закрыто воздушное пространство и введен план "Ковер".
Ночью в среду, 30 августа, в Псковской, Тульской, Брянской, Калужской, Орловской и Московской областях было неспокойно. Все, что известно о взрывах в этих регионах, читайте в этом материале 24 Канала.
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В Пскове повреждены военные самолеты
Как пишут телеграмм-каналы, аэродром Пскова атаковали беспилотники, в результате чего вспыхнул пожар и были повреждены четыре Ил-76. Это грузовые военно-транспортные самолеты.
Вероятно, с помощью бортов такого типа Россия неоднократно транспортировала из Ирана дроны-камикадзе типа "Шахед".Обратите внимание! Оккупанты уверяют, что нет пострадавших или погибших в результате этой атаки.
Заметим, что называется этот аэродром, по которому ударили беспилотники, "Кресты". На нем дислоцируется 334 военно-транспортный полк.
Размещение аэродрома в Пскове, который атаковали БПЛА: смотрите на карте от Google maps
Власти региона подтвердили атаку БПЛА, хотя о повреждении авиации решили, конечно, нечего сообщать. Кроме того, губернатор заявил, что были отменены все рейсы 30 августа. По словам оккупанта, "если все будет хорошо", работу аэропорта возобновят 31 августа.
В Брянске дрон атаковал завод микроэлектроники
Около 01:00 и 01:20, 30 августа, взрывы прогремели в Брянской области враждебного государства. Местные отмечают, что регион атаковали беспилотные летательные аппараты.
Брянск был под ударом дронов: смотрите видео
Впоследствии кремлевские СМИ сообщили об атаке на крупнейший российский завод микроэлектроники, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.
Падение беспилотника на территорию крупнейшего в России производителя микроэлектроники "Кремний ЕЛ" привело к пожару. Горело 40 "квадратов" в 16 корпусе завода.
В то же время известно, что вражеским пожарным удалось полностью обуздать пламя только около 01:50.
Где расположен завод "Кремный ЭЛ" в Брянске: смотрите на карте от Google maps
Также в минобороны России заявили, что атаковавший Брянск беспилотник якобы "был сбит силами ПВО" над Советским районом города. Пострадавших "якобы нет", однако было частично разрушено административное здание. В частности, выбиты окна и повреждена крыша.
Беспокойная ночь в Брянске – раздавались взрывы: смотрите видео
Утром информационные помойки Кремля написали, что два беспилотника пытались атаковать телебашню на Брянщине. "Пострадавших и разрушений нет", – заверили СМИ.
В Москве закрывали аэропорты из-за БПЛА
После того как беспилотники пересекли воздушное пространство России, Кремль объявил план "Ковер", закрыв такие московские аэропорты как "Внуково" и "Домоедово".
Что такое план "Ковер"Это комплекс мер, о котором объявляется в случае обнаружения неизвестного воздушного объекта. Собственно, власти закрывают воздушное пространство на всех высотах. Никто не может летать, кроме военных и спасательных бортов.
Впоследствии стало известно, что план "Ковер" также объявили в таких аэропортах, как "Шереметьево" и "Жуковский". В то же время власти столичного региона России поспешили заверить, что ПВО якобы "отработало успешно".
Была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся в Москву, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия,
– написал мэр Москвы.
Дроны и взрывы в других регионах России
- "Неизвестный беспилотник" также атаковал Орловская область. Пропагандисты заявили, что его якобы удалось уничтожить с помощью так называемой "российской ПВО".
- План "Ковер" также вводили в Тульской области через "объекты", вошедшие в воздушное пространство России.
- Вместе с тем у Калужской области захватчики вынуждены были пользоваться своей дырявой ПВО, чтобы сбить беспилотный летательный аппарат. Местные слышали взрывы.