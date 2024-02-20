В Брянской области снова "хлопковая" ночка: оккупанты бредят о якобы "сбитии" БПЛА

20 февраля 2024, 08:28
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В Брянской области снова тревожно. Российские захватчики в очередной раз пожаловались на атаку беспилотников.

Около 1 часа ночи российские пропагандисты писали о работе "Пе-Ве-О". Об этом информирует 24 Канал.

Кстати Совсем скоро там будет жарко, – за каждую атаку на Харьков "Свобода России" обещает бить по Белгороду

Оккупанты заявили об атаке БПЛА

Кремлевские пропагандисты распространили заявление губернатора Брянской области. Александр Богомаз сообщил о якобы "уничтожении БПЛА самолетного типа".

Утром оккупанты заявили об уже двух "сбитых" дронах.

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В Саратовской области прогремел взрыв

  • Заметим, что днем 19 февраля в России также было неспокойно. Так, в Саратовской области прогремел взрыв.
  • Предварительно, в Балаково на металлургическом заводе. Пропагандисты писали, что есть пострадавшие. Повреждения получили трое человек. Пострадавшие якобы госпитализированы в реанимацию.
  • "По предварительным данным, причиной чрезвычайной ситуации стало курение рядом с взрывоопасными баллонами", – заявили пропагандисты.

Автор: Юлія Муріна