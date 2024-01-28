Тратят больше ресурсов: военный эксперт о важности ударов по территории России

Украине важно бить по территории России. Однако тут все также упирается в количество ракет и дронов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, заметив, что перенос военных действий на территорию врага всегда важен. Даже если это не вторжение, а просто удары по военным объектам.

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Требуется большое количество средств поражения

Как отметил Гендельман, конечно, было бы хорошо, если бы Украина получила одновременно несколько сотен дальнобойных ракет. Это повлияло бы на войну уже в ближайшие недели и месяцы. Однако пока международные партнеры не пришли к такому решению.

Проблема в том, что большого количества такого оружия никто не обещает. Если бы дали хоть какие-то средства в определенных количествах, это уже было бы полезно для Украины. Это лучше, чем ничего,

– отметил Гендельман.

Увеличение ударов по России повлияет на врага. Они вынуждены адаптироваться и тратить больше усилий и ресурсов. Это создает для них дополнительные проблемы.

К примеру, удары по нефтегазовым объектам чрезвычайно важны. Такие предприятия имеют большое значение для России. Это – полезные удары. После таких ударов россияне вынуждены усиливать свою ПВО у конкретных объектов и тратить больше ресурсов. Но опять-таки все упирается в количество. Чем больше таких средств будет – тем больше будет эффективных ударов,

– подчеркнул Гендельман.

Взрывы в России: коротко