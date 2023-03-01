Мы ведем оборонную войну, – у Зеленского прокомментировали "хлопок" на территории России

В разные города вражеского государства на днях наведывался "хлопок", который вызвал много проблем. Представитель Офиса Президента ответил, причастна ли к этому Украина.

Последний день февраля у России был также "днем атаки беспилотников". Собственно, сначала дроны атаковали нефтебазу в Туапсе, через время неизвестный летательный объект был замечен вблизи Санкт-Петербурга. В то же время, заместитель главы ОП Михаил Подоляк написал, что Украина не наносит ударов по территории России.

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Кто же виноват в атаке БпЛА на города вражеского государства

По словам Подоляка, нужно четко осознавать, что Украина только ведет оборону и не причастна к "хлопку" в России.

Украина не наносит ударов по территории России. Украина ведет оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома,

– написал он.

Кроме того, замглавы ОП констатировал, что в России нарастают панически-дезинтеграционные процессы. Это, по сути, является одним из факторов, способствующих увеличению внутренних атак на объекты инфраструктуры. И происходит это со стороны неизвестных летательных аппаратов.

Весна наступает – "хлопок" расцветает

Одновременно в нескольких регионах России 28 февраля звучали сигналы воздушной тревоги. Следует сказать, что к этому причастны хакеры, однако гражданам вражеского государства действительно следовало бы позаботиться о своей безопасности, ведь последний день зимы оказался очень тревожным.

Кроме атаки беспилотников на нефтебазу в Туапсе, вражеские СМИ сообщали о взрывах на аэродроме в городе Ейске. Впоследствии в Кремле начали уверять, что это на самом деле были "учения", однако местные этому не верили.

Комментировал ситуацию также военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, воздушное пространство вражеского государства стало очень уязвимым, что не может не радовать.