От "Киев за 3 дня": Шойгу обещает "защитить Москву от прилетов"

С каждым днем оккупанты все больше боятся "хлопка" в своей столице. В этот раз сам российский министр обороны пообещал, что "защитит Москву от прилетов ракет".

Такое заявление Сергей Шойгу сделал во время заседания коллегии своего ведомства. Об этом сообщают росСМИ, информирует 24 Канал.

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Оккупанты обещают защитить Москву от "ракетных обстрелов"

Приспешник военного преступника Путина сказал, что якобы в этом году будет завершена модернизация системы противоракетной обороны Москвы. Также он добавил: "Одним из приоритетов направления развития ВКС (воздушно-космических сил России – 24 Канал) является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны".

Заметим, что такие заявления, а также установление "Панцирь-С1" на крышах зданий вокруг Кремля еще раз подтверждают то, что оккупанты очень сильно боятся за свою шкуру. Однако здесь стоит отметить, что Украина не наносит ударов по территории России.

Важно знать, что российские захватчики нередко обстреливают себя сами. Например, когда запускают ракеты из Белгородской области по Украине. Уже неоднократно вражеские снаряды падали на землях государства-агрессора.

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В 250 километрах от Москвы упал неизвестный беспилотник

Недавно пропагандистские СМИ сообщили, что 19 марта в Тульской области якобы упал неизвестный беспилотник. Заметим, что это примерно в 250 километрах от Москвы.

Оккупанты традиционно заявили, что пострадавших и разрушений будто бы нет. Принадлежность дрона должны были установить специалисты.

В сети сразу же начали обсуждать падение БпЛА. В частности, сами россияне заметили, что в последнее время в их государстве все больше подобных новостей.